Pour une sixième année consécutive, le service culturel de l’ambassade de France au Canada est à la barre de la Nuit des Idées. Cet événement consacré à la libre circulation des idées et du savoir est chaque fois organisé avec quelques partenaires dont l’Institut français et les neuf centres de l’Alliance française au Canada. D’autres organismes et institutions contribuent aux activités spécifiques qui se déroulent dans sept grandes villes canadiennes, incluant Toronto.

Mais la ville d’attache des activités a-t-elle encore de l’importance alors que plus personne, à l’heure actuelle, ne se demande si tel ou tel rassemblement se déroulera en présentiel ou en ligne? Sans surprise, c’est en mode virtuel que la Nuit des Idées se tiendra le 28 janvier prochain.

Chaque année, c’est autour d’un thème, synthétisé en un mot ou une courte expression, que s’articulent les causeries, échanges, ateliers, débats et performances artistiques. Les circonstances ont imposé le mot « proches » comme ligne directrice. Ce choix est facile à comprendre : la crise sanitaire a bouleversé les rapports interpersonnels, la mobilité de populations entières, la manière dont les espaces publiques sont perçus et utilisés, etc. Tant de facettes du quotidien ont été repensées en fonction de cette pandémie et il y a lieu de se demander combien de ces changements s’inscriront dans la durée.

La Nuit des Idées ne se déroule pas qu’au Canada et ses organisateurs et promoteurs ne se limitent pas qu’au personnel de l’ambassade de France à Ottawa. En effet, c’est une grande partie de la diplomatie française qui fait en sorte que des activités soient mises sur pied sur les cinq continents. À la coordination de cet événement d’envergure se trouve aussi l’Institut français, un organisme qui promeut la culture française à l’international et encourage au dialogue avec les autres cultures.

La programmation, enrichissante et diversifiée, s’étire sur 24 heures et c’est à l’échelle du globe que la France contribue ainsi à la réflexion sur des sujets de société qui touchent tout le monde.

PHOTO (Archives Le Métropolitain) – L’an dernier, la Nuit des Idées avait attiré les foules à Toronto. En photo : une danse contemporaine