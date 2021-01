2021, c’est l’année de se débarrasser vraiment du poids du passé. Fini le 2020 qui a laissé la bouche sèche aux Canadiens. Les résolutions du Nouvel An sont des raisons idéales de remettre la pendule à zéro et débuter l’année du bon pied mais, il faut pouvoir les garder le plus longtemps possible pour assurer un changement permanent.

D’ici le mois de février, la fièvre de la quête vers le perfectionnement personnel ne sera plus qu’un souvenir pour plusieurs. Évitez les pièges en choisissant avec soin des changements qui chatouillent sans cesse la flamme de la volonté.

Avant tout, il faut accepter de ne pas pouvoir tout changer tout de suite, y laisser du temps. Les résolutions sont à la quête de progrès, et non de perfection. Pour qu’une nouvelle habitude ait la chance de devenir une routine, les experts en psychologie précisent qu’il faut tenir le coup pendant un minimum de 21 jours et même jusqu’à un an pour des changements moins que simples.

L’humain possède une quantité limitée de motivation et de volonté qui est facilement épuisée. Trouver une façon de renouveler cette motivation ou de la faire durer à travers l’entièreté de la transition est important dans l’atteinte du succès.

Pour commencer, la formulation de résolutions est essentielle. Il est conseillé de remplacer et renoncer, R&R. Remplacer une activité par une nouvelle évite l’accumulation de choses à faire et le sentiment d’écrasement. Avec le remplacement viens l’acte de renoncer à quelque chose pour faire place à du nouveau. Le taux de réussite du R&R est plus élevé qu’une méthode d’évitement telle « ajouter plus de légumes » par rapport à « interdire le pain ».

Ensuite, il faut écrire ses résolutions dans un langage positif. Simplement les verbaliser n’est pas assez concret pour le cerveau, puis une formulation négative tend vers un échec (« se souvenir de… » par rapport à « ne pas oublier… »). Pour chaque résolution, il faut trouver une justification. Quand la motivation baisse, se rappeler que la raison derrière ce choix ajoute du poids à la décision et aide à éclaircir le rendement positif à long terme.

Quand les résolutions sont choisies, il est primordial d’avoir un plan d’action avec étapes, échéance et récompenses. Une planification hebdomadaire détaillée semble peut-être extrême mais servira de guide dans quatre mois quand la soif de changement sera étanchée. Faire appel à un coach ou un spécialiste peut être un ajout excellent à une liste de résolutions.

Puis, pour s’assurer un succès, il est peut-être sage de limiter les résolutions, d’en choisir seulement quelques-unes, les plus importantes. Après tout, l’humain n’est pas un robot! Les micro-résolutions vite accomplies telles que « vider ce placard-là », peuvent aussi apporter une grande satisfaction et la fierté du travail bien fait.

Voici donc quelques suggestions pour une année 2021 resplendissante :

Seulement faire de l’exercice qui vous rend heureux – pourquoi se punir inutilement? Cacher son visage sur Zoom – Faire face à une image de soi déformée toute la journée peut avoir un effet négatif sur la confiance d’une personne. Revoir sa relation avec l’alcool, la marijuana ou autre substance non prescrite – Durant le confinement, les niveaux de consommation ont changé, en prendre conscience et voir leurs répercussions, positive ou négative, est essentiel. Choisir les aliments au magasin intuitivement, avec l’odorat, la vue et le toucher – Le corps est automatiquement attirer vers des aliments plus frais et sains qui sentent bon, qui ont une couleur riche et qui donc seront un excellent choix pour se nourrir. Commencez la thérapie – Se vider les idées et se défouler verbalement n’a jamais été aussi important qu’en temps de pandémie.

Bonne chance!

SOURCE – Élodie Dorsel

(PHOTO – Crédit: Karolina Grabowska)