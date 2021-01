Une clinique dédiée à l’administration des vaccins contre la COVID-19 a ouvert, le lundi 18 janvier, dans un centre de congrès de Toronto.

Les responsables municipaux affirment que la clinique aidera le ministère de la Santé de l’Ontario à tester et à ajuster la configuration des cliniques d’immunisation dans les milieux non hospitaliers.

La clinique du Metro Toronto Convention Centre, qui se trouve au coeur du centre-ville, espère vacciner 250 personnes par jour, mais la Ville note que cela dépendra entièrement de l’approvisionnement en vaccins.

Pfizer-BioNTech, qui fabrique l’un des deux vaccins approuvés par Santé Canada, a annoncé la semaine dernière qu’elle retardait temporairement les expéditions internationales des vaccins pendant qu’elle modernisait ses installations de production en Europe.

Le gouvernement de l’Ontario a déclaré que cela aurait un impact sur le plan de distribution des vaccins de la province, et certaines personnes verront leurs injections de rappel retardées de plusieurs semaines.

La Ville de Hamilton, quant à elle, affirme que la province lui a ordonné de cesser temporairement d’administrer la première dose des vaccins Pfizer-BioNTech et Moderna à tout le monde, sauf aux résidents, au personnel et aux soignants des foyers de soins de longue durée et des établissements de retraite.

Une porte-parole de la ministre de la Santé Christine Elliott n’a pas dit combien de régions de la province avaient reçu cette directive.

SOURCE – La Presse canadienne

PHOTO (crédit: Facebook FordNation) – Le premier ministre Doug Ford et le maire John Tory ont visité la clinique.