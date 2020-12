Le gouvernement de l’Ontario accorde une aide financière d’un montant supplémentaire de 695 millions de dollars aux municipalités de l’ensemble de la province pour s’assurer qu’elles n’auront pas de déficit de fonctionnement en 2021. Cet investissement s’ajoute à celui de la première étape du Cadre de relance sécuritaire fédéral-provincial annoncé l’été dernier; il aidera les partenaires municipaux à fournir des services essentiels pendant la pandémie de COVID‑19.

« Ce financement conjoint aidera les municipalités de l’Ontario à se rétablir plus rapidement des répercussions de la COVID-19, en les aidant à entamer 2021 sans déficit de fonctionnement accumulé en 2020, a affirmé Steve Clark, ministre des Affaires municipales et du Logement.

« En étant dans une bonne situation financière au début de l’année, nos partenaires municipaux pourront mieux se concentrer sur la réalisation de leurs projets d’immobilisations tout en continuant de fournir les services essentiels dont leurs résidents dépendent. »

Sur les 695 millions $ annoncés le 16 décembre, 299 millions $ sont alloués à l’ensemble des 444 municipalités pour leur procurer une aide financière supplémentaire alors qu’elles établissent leur budget de fonctionnement pour 2021.

Un montant supplémentaire de 396 millions $ est également accordé à 48 municipalités qui ont été les plus durement touchées par la COVID-19 et qui ont montré qu’elles ont besoin d’une aide supplémentaire pour combler leur déficit de fonctionnement pour 2020. Cette aide s’ajoute au financement accordé aux municipalités pour composer avec les pressions exercées sur leur réseau de transport en commun.

Le 16 décembre dernier, l’Ontario a envoyé aux municipalités des lettres concernant les prochaines étapes du financement au titre du transport en commun en vertu du Cadre de relance sécuritaire. La province affecte théoriquement 1,3 milliard $ aux réseaux municipaux de transport en commun. Cette somme s’ajoute à l’allocation de 700 millions $ prévue lors de la première étape du Cadre de relance sécuritaire, qui comprenait des suppléments fondés sur les besoins. Des précisions sur ce financement seront fournies en janvier.

« Le financement confirmé aujourd’hui permettra à la ville de Toronto de maintenir ses services essentiels, qui sont nécessaires plus que jamais pendant la pandémie de COVID-19. Il témoigne de ce que l’on peut réaliser lorsque tous les ordres de gouvernement partagent la volonté de sauver des vies, de protéger la santé des citoyens et de faire tout en leur pouvoir pour les aider, ainsi que les entreprises, à traverser cette crise », a affirmé John Tory, maire de Toronto.

« Ce financement aidera les municipalités de toutes les régions de l’Ontario à maintenir des services municipaux d’importance vitale en 2021 et à procéder aux investissements dans les immobilisations qui sont essentiels à la relance économique de l’Ontario », a déclaré Graydon Smith, président de l’Association des municipalités de l’Ontario.

L’annonce aidera les municipalités à dresser pour 2021 un budget qui reflète la réalité de la COVID-19 dans leur collectivité et leur donnera la confiance nécessaire pour procéder aux projets d’immobilisations qui favoriseront la croissance économique.

« La santé et la sécurité de la population canadienne sont la priorité absolue de notre gouvernement. C’est pourquoi nous avons accordé à l’Ontario plus de 5 milliards $ pour assurer la relance sécuritaire de son économie et lui donner plus de résilience au cours de cette deuxième vague. Nous sommes fiers que le financement de la deuxième étape soit accordé aujourd’hui aux municipalités ontariennes, afin qu’elles puissent continuer de fournir les services essentiels dont les Canadiennes et les Canadiens dépendent chaque jour », a déclaré Adam Vaughan, secrétaire parlementaire du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social.

SOURCE – Gouvernement de l’Ontario