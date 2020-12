David Phillips, climatologue principal d’Environnement et Changement climatique Canada, et Chantal McCartin, spécialiste des sciences physiques, ont présenté la 25e édition annuelle des dix événements météorologiques les plus marquants au Canada.

La pandémie de COVID-19 continue de représenter une menace sérieuse pour la santé et la sécurité des Canadiens dans tout le pays, et les répercussions attribuables à un climat changeant n’ont pas ralenti non plus. Cette année, partout au pays, les Canadiens ont été touchés par une autre année de phénomènes météorologiques extrêmes – des tempêtes de grêle destructrices en été, un ciel envahi d’une épaisse fumée et de puissantes tornades.

Calgary, connue comme la capitale canadienne des tempêtes de grêle, figure en tête cette année, avec l’épisode de grêle le plus dévastateur de l’histoire du Canada. Le 13 juin, des grêlons de la taille de balles de tennis ont été propulsés par des vents atteignant 70 km/h, secouant des maisons, fracassant des fenêtres et abattant des arbres. Au deuxième rang, la fumée des feux de forêt provoqués par le climat en Californie et dans le nord-ouest des États-Unis s’est propagée vers le nord en Colombie-Britannique et en Alberta, obligeant des millions de personnes à vivre sous un ciel enfumé pendant près de deux semaines en septembre. Parmi les autres événements météorologiques les plus marquants, citons la tempête de neige apocalyptique à St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador), un record, qui a occasionné une chute de neige de 76 cm s’étant abattue sur la ville en une période de 18 heures.

Les dix événements météorologiques les plus marquants au Canada en 2020 sont classés en fonction de certains facteurs comme les conséquences qu’ils ont entraînées au Canada et pour les Canadiens, l’étendue de la région touchée, les répercussions sur l’économie et le temps pendant lequel l’événement a fait la manchette.

Les dix événements météorologiques les plus marquants de 2020 sont les suivants :

Une tempête de grêle d’un milliard de dollars à Calgary Le ciel de septembre en Colombie-Britannique : une masse de fumée sans aucun feu Inondation du siècle à Fort McMurray Un été chaud interminable dans l’Est La tempête de neige apocalyptique à St. John’s Une saison record des ouragans qui n’a pas épargné le Canada La tornade la plus puissante de l’année Un printemps glacial qui a aidé les Canadiens à s’isoler L’automne au Canada : l’hiver dans l’Ouest et l’été dans l’Est Les tempêtes lors de la longue fin de semaine d’août : Est et Ouest

SOURCE – Environnement et Changement climatique Canada