Le gouvernement ontarien encourage les gens à « appuyer les entreprises d’ici » en explorant des façons originales et créatives de renouer avec les petites entreprises et les lieux uniques qui reflètent la spécificité des communautés de la province. Afin de promouvoir cet effort, Destination Ontario, un organisme du ministère des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture, lance la nouvelle campagne « Appuyez les entreprises d’ici ». La campagne vise à inculquer un sentiment de fierté et à encourager les gens à faire du tourisme en toute sécurité dans leur propre communauté.

Lisa MacLeod, ministre des Industries du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture, reconnaît l’importance de soutenir les entrepreneurs de l’Ontario pendant cette période très difficile.

« La COVID-19 est un défi pour de nombreux entrepreneurs locaux qui composent le tissu de nos collectivités. Nous sommes tous témoins de leur regard anxieux lorsque nous visitons notre restaurant préféré ou notre boutique artisanale favorite. Nous avons autant besoin des entreprises d’ici qu’elles ont besoin de nous, a affirmé la ministre MacLeod. C’est pourquoi cette nouvelle campagne de marketing est si importante – elle nous rappelle qu’il existe une communauté incroyable à deux pas de chez nous, que nous pouvons explorer et avec laquelle nous pouvons renouer en toute sécurité. Il est clair que nous devons soutenir maintenant nos entreprises locales au moment où elles en ont le plus besoin. »

La nouvelle campagne sera lancée à la télévision, à la radio, dans les médias numériques et sociaux à partir de la mi-décembre et se poursuivra jusqu’à la mi-janvier 2021. Les annonces seront axées sur la relation étroite entre les entreprises locales et les communautés qu’elles servent.

« La COVID-19 a entraîné une « triple menace » se traduisant en Ontario par des crises sanitaire, économique et sociale, a déclaré la ministre MacLeod. Cette campagne est un merveilleux rappel pour nous toutes et tous que l’Ontario offre le monde entier dans une seule province, et que ce monde commence à quelques pas de chez nous. En explorant nos communautés en toute sécurité – que ce soit en nous rendant à un événement local ou en commandant des plats à emporter ou à livrer – , nous n’apportons pas seulement un soutien indispensable à nos entreprises locales, nous contribuons en outre à assurer la reprise économique et sociale de l’Ontario. »

« Les entreprises des communautés locales sont au cœur de ce qui fait la spécificité d’une destination, de dire Lisa LaVecchia, présidente-directrice générale de Destination Ontario. Nous reconnaissons que ces entreprises ont besoin à l’heure actuelle du soutien des Ontariens pour s’assurer que le charme et les merveilleuses expériences de ces communautés soient là pour accueillir les visiteurs longtemps après la pandémie. »

Pour de plus amples renseignements au sujet de la campagne ou des efforts de Destination Ontario visant à promouvoir le tourisme en Ontario, veuillez visiter son site Web.

SOURCE – Gouvernement de l’Ontario