Richard Caumartin

La Foire annuelle des services en français du Collège Boréal à Toronto a eu lieu le jeudi 23 novembre dans ses locaux situés dans le quartier de la Distillerie. Cet événement était une occasion pour les organismes francophones de la Ville reine de présenter leurs services au public, et pour les participants de découvrir la diversité des services offerts.

Le directeur du campus, Gilles Marchildon, explique que ce rendez-vous est devenu au fil des ans une tradition. « Il y a deux fonctions principales à cette foire. La première est de familiariser les étudiants avec les services en français offerts dans la communauté. Plusieurs étudiants sont nouveaux à Toronto, et même au Canada, alors ils ignorent le fait qu’il y ait tant de programmes disponibles en français ici. L’autre aspect est de favoriser le réseautage. Il y a des étudiants qui souhaitent faire du bénévolat, et il y en a aussi qui doivent compléter des stages dans le cadre de leur programme d’études et, bien sûr, ils sont toujours à la recherche d’emploi une fois qu’ils obtiendront leur diplôme du Collège Boréal ou pour des emplois d’été. Ça leur permet de rencontrer des employeurs potentiels. »

Outre les quelque 300 étudiants présents au campus, le directeur croit que ce rassemblement des services est aussi important pour les exposants. « Nous présentons cette foire non seulement pour recruter des étudiants, nous faisons cela parce que nous sommes au cœur de la communauté. Nous voulons contribuer au plus grand rayonnement de la communauté francophone du Grand Toronto.

Think Big, Dream Bigger

« De plus, chaque année, nous essayons de trouver un conférencier inspirant pour donner matière à réflexion ou des conseils aux étudiants. C’est pour cela que cette fois-ci, en collaboration avec le secteur de l’immigration, nous avons organisé Think Big, Dream Bigger! Cette conférence est une occasion d’entendre des témoignages de parcours d’immigration réussis et de nous inciter tous à travailler vers une meilleure intégration socio-économique des nouveaux arrivants. »

Cette conférence régionale sur l’intégration socio-économique des nouveaux arrivants était animée par quatre intervenants, soit Aya Rguig, chargée de projets au Collège Boréal qui présentait le défi 50/30, Frédéric Boulanger, directeur des programmes et services en immigration pour Boréal, qui a fait un résumé des résultats préliminaires de la recherche effectuée pour le projet, et des témoignages de Martin Itanioua, chargé de projets au Collège Boréal, et de Mike Morency, directeur général de Matthew House.

Le projet 50/30 est une initiative conjointe gouvernementale, d’entreprises et d’organismes pour encourager et soutenir l’équité, la diversité et l’inclusion au Canada. L’étude menée auprès des employeurs et des immigrants démontre que ce qui fonctionne le mieux est la mise en place d’une boîte à outils pour les entreprises participantes qui inclut une variété de sujets pour les guider tels que la planification de leur cheminement, les 10 actions à entreprendre, un guide dédié à la gestion des talents, et deux autres suggestions pour le conseil d’administration et le leadership ainsi que pour soutenir le changement organisationnel.

Le projet 50/30 met de l’avant des services avantageux et une approche personnalisée, en commençant par une consultation individuelle afin d’évaluer les besoins de l’entreprise dans l’atteinte des objectifs 50-30. Des ateliers sont également offerts sur demande. Par exemple, l’utilisation de la boîte à outils, pour lancer la conversation, élaborer une feuille de route pour un plan d’action, engager le conseil d’administration, sensibiliser les membres de l’entreprise aux enjeux de la santé mentale, au harcèlement et à la discrimination, au racisme systémique et aux préjugés inconscients. Un sujet qui a captivé les étudiants et intervenants dans l’auditorium du Collège Boréal.

Photo : Gilles Marchildon présente les intervenants pour la conférence Think Big, Dream Bigger dans l’auditorium du Collège Boréal à Toronto.