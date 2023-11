Richard Caumartin

Le festival Vision’ART était de retour à Toronto les 16, 17 et 18 novembre. Sous le thème Quand on arrive en ville, les activités étaient offertes dans les écoles secondaires Toronto Ouest et Saint-Frère-André, dont le Programme spécialisé en arts met l’accent dans l’éducation artistique des jeunes francophones en les mettant en contact avec des artistes-enseignants et le milieu artistique et culturel.

Vision’ART a vu le jour à l’École secondaire catholique Monseigneur-de-Charbonnel en mars 2009. Les arts visuels ont accaparé depuis une grande place sur la scène des écoles franco-ontariennes.

Billy Boulet, directeur artistique du Programme spécialisé en arts de Toronto à l’ÉSC Saint-Frère-André, était très fier de cette continuité et du retour dans la Ville reine de ce festival populaire auprès des jeunes de toute la province.

« À l’accueil de Vision’ART, je tiens à remercier le Centre d’excellence artistique de l’Ontario et à sa directrice artistique, Carole Myre, pour avoir porté Vision’ART sur leurs épaules pendant les dernières années, déclare M. Boulet. Sans eux, nous ne serions pas rendus à Toronto 2023 du festival Vision’ART! Que cela nous serve de repère : les institutions vouées à l’éducation artistique continuent de fleurir en Ontario français. Les conseils scolaires continuent de les valoriser et le ministère de l’Éducation continue à les financer. Tout cela en soi est une grande victoire et un signe que l’éducation, les arts et la culture demeurent des priorités en Ontario français! »

Cette année, le logo de Vision’ART a été créé par Audrey Morris, une élève de l’ÉSC Saint-Frère-André qui explique sa démarche artistique : « J’ai pris le raton laveur puisque je voulais un symbole de Toronto autre que la tour CN. Je voulais ajouter des éléments modernes « de la grande ville » pour le rendre plus intéressant. C’est pourquoi je l’ai fait style pochoir et art de rue. Les couleurs sont simplement le genre de combinaison de couleurs que j’aime utiliser et elles rendent le tout beaucoup plus vivant. »

La marraine du festival était Chantal Leblanc. Cette artiste métisse adore travailler avec les matériaux texturés et s’intéresse particulièrement à la sculpture, au travail d’argile, aux mosaïques et aux vitraux. Elle œuvre dans le milieu des arts en tant que travailleuse autonome et a débuté sa carrière dans le domaine de l’enseignement des arts en 2005 au Conseil scolaire Viamonde.

Elle a fondé le projet Mosaikid en 2004, où elle crée des mosaïques avec les jeunes. Elle a également aménagé le Studio d’art La Muse en 2008 qui se spécialise dans l’enseignement des arts visuels chez les enfants et les adultes, plus particulièrement dans les écoles francophones. Depuis 10 ans, elle fait partie du programme d’artistes en résidence et travaille dans les écoles du Csc MonAvenir.

Au cours des trois jours de créativité du festival artistique, d’échanges et d’apprentissage, plus de 300 élèves dans la province ont participé aux 27 ateliers proposés. Les effets spéciaux pour le cinéma, l’aquarelle, la peinture à l’huile, les miroirs personnalisés et l’initiation à la bande dessinée sont quelques-uns des sujets abordés lors des ateliers offerts par divers artistes originaires de différentes régions (Ontario, Québec et même l’île Maurice).

À la clôture du festival, l’artiste Mique Michelle a créé une œuvre en direct et le public a pu voir toutes celles produites par les élèves après leurs rencontres avec une trentaine d’artistes professionnels. Un franc succès!

« Cela dit, la partie la plus importante du festival est sans contredit les rencontres que nous avons faites, les nouveaux liens qui se sont noués, et ce que nous avons eu la chance de vivre, de créer et de partager pendant Vision’ART Toronto 2023 », conclut Billy Boulet.

Photo (Vision’ART): Le logo Vision’ART 2023 a été créé par Audrey Morris.