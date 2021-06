Le programme Dramaturgie en chantier, partenariat entre le Théâtre français de Toronto, le Théâtre Catapulte et le Théâtre du Nouvel-Ontario, prend fin avec la présentation « carte-blanche » des trois artistes en résidence.

Charlotte L’Orage, Merlin Simard et Alex Tétreault partagent la puissance de leurs mots, leurs vécus et leurs réflexions à travers des extraits de leurs œuvres. En tant qu’artistes Queer franco-ontariens, ils apportent une richesse immense à cette communauté souvent bousculée par le monde hétéro et anglophone.

Charlotte L’Orage d’Ottawa se pose des questions sur l’ouverture, l’inclusion et le mixage des différentes communautés. Elle, qui base son travail sur ces valeurs et vise le regroupement et le partages des identités, explore l’idée que parfois toute cette inclusion réussie en fait à exclure certains groupes. Qu’arrive-t-il quand ce mixage endommage une communauté plutôt que de l’aider?

Selon Alex Tétreault, en plus des moments et opportunités de partage, la communauté LGBTQ+ requiert aussi un refuge, un espace sanctuaire où les membres peuvent se ressourcer et se retrouver ensemble sans être confrontés au monde extérieur.

Le projet de Mme L’Orage, à la vibe de feu de camp, se nomme Jam Vivant Queer et se place comme un rappel à « jammer ensemble perpétuellement » à ses mots. Elle désire souligner et célébrer les espaces de partage de parole car ils sont si importants au bien-être d’une société.

Merlin Simard de Toronto présente un extrait de Zaddy Issues, son œuvre qui parle du deuil que fait une personne transgenre envers un parent encore en vie. Le texte est touchant, poignant et ultra tangible. En fait, puisque les relations avec un parent sont souvent des plus tendues au cours d’une vie, beaucoup de personnes, transgenres ou cisgenre, peuvent s’y reconnaître. Aux yeux de Mme Simard, les personnes transgenres opèrent un peu dans l’intemporel. « Il y a beaucoup de flexibilité pour la transformation, même une puberté à 60 ans », partage-t-elle.

Le dernier et non le moindre, Alex Tétreault de Sudbury, clôture les présentations avec son humeur, sa fierté et sa joie. Nickel City Fifs est une pièce bilingue qui discute de la réalité franco-queer du nord de l’Ontario. L’intrigue prend place tout proche de Zigs, seul bar gay dans le nord de l’Ontario et une place d’importance pour la communauté LGBTQ+ locale.

Sa lecture est juteuse et, à plusieurs reprises, fait sourire. Il est facile de se retrouver dans les stéréotypes un peu trop vrais. Pour M. Tétreault, cette pièce représente tout ce qu’il aurait voulu voir en tant que jeune queer du Nord. Assez avec les drames des obstacles queer, il veut offrir à sa communauté une pièce à leur image; humoristique et vraie de bout en bout. Ô combien ce rire fait du bien.

Le Facebook live des présentations « cartes blanches » est disponible en rediffusion sur les pages des trois organisations théâtrales.

SOURCE – Élodie Dorsel