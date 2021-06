C’est directement du studio Nocturne à Montréal que Gregory Charles, à 20 h tapant, a accueilli les nombreux spectateurs virtuels de Bonjour Printemps présenté, le samedi 29 mai, par Francophonie en Fête.

Les amateurs de musique francophone principalement de l’Ontario, du Québec, du Nouveau-Brunswick ont été comblés par le chanteur-musicien d’exception. D’ailleurs bon nombre d’entre eux avaient rempli leur profil musical avant la prestation interactive en direct.

Le spectacle virtuel a tout de même permis certains rapprochements avec Gregory Charles et, tout au long de sa performance, ce dernier n’hésitait pas à partager des confidences avec son auditoire, comme ce fut le cas avec la chanson Mon pays bleu.

« C’est la chanson que ma mère chantait et qui faisait pleurer mon père, confie-t-il. Gregory Charles, qui a perdu ses parents il y a quelques années, était visiblement très ému après son interprétation.

Avec L’hymne au printemps, il dira : « Cette chanson me donne la chair de poule. J’entends encore la voix de mon grand-père maternel, et il reprend la dernière phrase de la chanson « et les crapauds chantent la liberté », un peu comme pour prolonger le souvenir quelques instants.

Avant d’aborder Ne me quitte pas, une des dernières chansons de Bonjour Printemps!, il a raconté le fait suivant : « Ça fait plusieurs années que les gens peuvent placer leur demande spéciale dans une boîte avant le spectacle. Mon père, qui a assisté à de nombreuses représentations, écrivait toujours Ne me quitte pas et plaçait sa demande dans la boîte. »

Cette expérience nouvelle et plutôt unique a consisté d’une trentaine de chansons québécoises et françaises, la majorité pour les adultes, mais quelques-unes pour les enfants également. Les créations de certains auteurs et interprètes franco-ontariens, dont Damien Robitaille, ont aussi fait partie des demandes.

Certaines d’entre elles étaient d’ailleurs faites à répétition, jusqu’à ce que le chanteur dont la réputation n’est plus à faire livre la marchandise. Il est évident que dans ce genre de spectacle, il s’agit de plaire au plus grand nombre. Il était difficile de se tromper avec l’éventail de chansons demandées et qu’a livrées haut la main l’artiste exceptionnel qu’est Gregory Charles.

(Crédit photo: Facebook)