Le poinsettia, parfois connu sous le nom d’étoile de Noël, est un symbole du temps des Fêtes. Mais d’où vient cette plante mi-fleur, mi-feuillage?

Originaire du Mexique, cet arbuste pouvait atteindre quatre mètres dans son habitat naturel. Surnommée Flores de Noche Buena, ou Fleur de la Sainte-Nuit en français, car la plante fleurit naturellement autour du 25 décembre. D’autres cultures l’appellent aussi Mexican Flame Leaf, Winter Rose ou encore Ataturk’s Flower, en Turquie, car c’était la fleur préférée d’Atatürk, le premier président de la République turque.

Autrefois considérée comme un symbole de pureté et d’une nouvelle vie pour les guerriers morts au combat et qui revenaient sur terre boire le nectar de la fleur afin d’atteindre l’éternité. Les peuples autochtones du Mexique utilisaient aussi la sève du poinsettia pour soigner la fièvre et extrayaient une teinture rouge des feuilles-pétales. En fait, les pétales – que l’on croit la fleur rouge – sont en réalité des feuilles appelées bractées.

Une des légendes folkloriques mexicaines raconte que cette plante est née d’une goutte de sang d’une déesse qui s’est retrouvé le cœur brisé suite à une histoire d’amour. Une autre, plus populaire encore, raconte l’histoire d’un enfant trop pauvre pour offrir un cadeau au Christ la veille de Noël. L’enfant bienveillant avait donc ramassé de mauvaises herbes sur le bord d’une route. L’humble cadeau, fait avec amour, fut très acceptable aux yeux de Dieu et lorsqu’il se retrouva dans l’église, ses mauvaises herbes se transformèrent en beau feuillage rouge et vert.

C’est en 1828 que l’ambassadeur des États-Unis au Mexique, Joël R. Poinsett, un mordu d’horticulture et collectionneur de plantes, envoya quelques-unes de ses plantes à sa famille en Caroline du Sud. C’est en son honneur qu’est nommée la plante. Plus tard, le Congrès américain a déclaré le 12 décembre, jour du décès de M. Poinsett, la journée nationale du poinsettia.

Cependant, la plante doit vraiment sa popularité à l’Allemand Albert Ecke qui s’est établi à Hollywood. Son entreprise familiale se mit à vendre les poinsettias pour le temps des Fêtes le long des prestigieux Sunset Boulevard et Hollywood Boulevard à Los Angeles. D’ailleurs, son fils Paul a installé un ranch de poinsettias à Encinitas, San Diego qui est encore aujourd’hui reconnu comme la capitale mondiale du poinsettia.

De nos jours, offrir une fleur de Noël symbolise des vœux de joie et de succès à celui qui les reçoit. Quoique nullement dangereuse pour les humains, il faut noter leur danger potentiel pour les animaux domestiques. La sève blanche de la plante contient de nombreux composants chimiques susceptibles de causer un léger empoisonnement chez les animaux.

Pour bien choisir sa plante, l’Institut québécois du développement de l’horticulture ornementale suggère de regarder les boutons floraux au milieu du plant. S’ils fleurissent jaunes, c’est que la floraison du plant est déjà avancée. Le plant doit aussi avoir une belle coloration de feuillage, ne pas être jauni ni endommagé ainsi que libre de parasites.