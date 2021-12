La Caisse Desjardins Ontario remet 100 000 $ à des organismes communautaires et à des banques alimentaires aux quatre coins de la province. « Tout au long de l’année, nous appuyons nos communautés au moyen de dons et de commandites, mais nous savons que les besoins augmentent au sein de nos organismes communautaires pendant la période des Fêtes. Nous sommes heureux de pouvoir offrir cette aide supplémentaire en décembre », souligne Stéphane Trottier, président du conseil d’administration de la Caisse.

« Notre regroupement nous permet de continuer à redonner encore plus aux communautés dans lesquelles nous offrons des services. C’est une tradition de longue date de Desjardins en Ontario que de verser des dons tout juste avant les Fêtes, un autre exemple des gestes concrets que nous posons pour le mieux-être économique et social des personnes et des collectivités en Ontario », mentionne William Boucher, directeur général et chef des opérations à la Caisse Desjardins Ontario.

Très reconnaissante d’être l’une des bénéficiaires de la campagne de partage Desjardins de 100 000 $, Joanne Santucci, PDG de Hamilton Food Share, rappelle que la crise sanitaire mondiale actuelle a touché chacun d’entre nous à sa manière. « Sans un soutien comme le vôtre, nous n’aurions pas été en mesure d’aider les personnes les plus vulnérables de notre communauté à satisfaire leurs besoins fondamentaux en cette période difficile. Nous sommes reconnaissants pour ce que vous avez apporté à notre ville ».

PHOTO – Stéphane Plante, vice-président principal Marché des particuliers, et Josée Préseault, vice-présidente régionale, Sudbury et Nord de l’Ontario