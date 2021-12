Le ballet Casse-Noisette, mis en scène par le Ballet national du Canada (BNC) est de retour en présentiel cette année au Centre Four Seasons à Toronto. Rien de tel que le Casse-Noisette pour se mettre dans l’ambiance des festivités hivernales. Une histoire universelle qui partage célébrations festives sans pour autant être très religieuse. Tout un exploit et un fait très apprécié chez les résidents d’une ville multiculturelle comme Toronto.

Les interprétations du ballet diffèrent de ville en ville et de pays en pays, mais toutes prennent leurs racines du récit de E.T.A Hoffman, The Nutcracker and the Mouse King ainsi que du ballet original de Marius Petipa en Russie en 1892.

C’est en 1995 que le chorégraphe canadien de Newmarket, James Kudelka, instaure son adaptation du Casse-Noisette au BNC. Sa chorégraphie fut un tel succès que l’année suivante il fut nommé directeur artistique de la compagnie de danse. Il resta en place jusqu’en 2005, l’année où Karen Kain entra en fonction.

L’adaptation de M. Kudelka retravaille l’histoire de E.T.A Hoffman pour y inclure les frère et sœur Misha et Marie en guise de remplacement de l’unique demoiselle, souvent surnommée Clara ou Marie. Le voyage des deux enfants au pays des bonbons est une aventure d’apprentissage, une métaphore de l’enfant qui grandit.

M. Kudelka revisite aussi la scène d’ouverture, la grande fête. Normalement celle-ci se déroule à l’intérieur d’une grandiose demeure, mais la version du BNC transporte les spectateurs vers une ferme russe au XIXe siècle.

Durant la première partie, le chorégraphe troque les poupées qui s’animent pour des animaux dansants. Un cheval, deux ours, des moutons et même une licorne dansent durant la fête à l’extérieur.

Puis, durant la danse iconique de la valse des fleurs vers la fin du ballet, M. Kudelka ajoute une danseuse qui joue une abeille qui bourdonne entre les fleurs. Sa chorégraphie qui marie fleurs et abeille est complexe tout en restant légère.

Non loin du Centre Four Seasons, l’hôtel Shangri-La propose le thé de l’après-midi aux saveurs du Casse-Noisette, en partenariat avec les prestations du ballet. Les petits sandwichs et pâtisseries sont inspirés des diverses danses et personnages, signature du maître-pâtissier, Jolan Thiry.

PHOTO (Karolina Kuras, courtoisie du BNC) – Jenna Savella et les danseurs du Casse-noisettes