Le Conseil scolaire Viamonde (CSV) vient d’annoncer un changement au poste de la Direction de l’éducation. En effet, le directeur actuel de l’éducation par intérim, Sébastien Fontaine, quittera ses fonctions au début de 2022 pour se joindre à l’équipe du Conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario.

Pour les prochains mois, le Conseil a retenu les services de Jean-Luc Bernard, leader chevronné de l’éducation franco-ontarienne, pour occuper le poste par intérim au départ de M, Fontaine. M. Bernard a été à la barre du CSV pendant plusieurs années et plus récemment a été un des artisans de l’Université de l’Ontario français. Son expertise et son leadership seront des atouts pour le CSV.

Nous souhaitons la bienvenue à Jean-Luc Bernard.

SOURCE – Conseil scolaire Viamonde