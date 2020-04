La fête de la Reine ne sera pas pareille cette année. Le weekend qui l’accompagne et qui constitue, pour bon nombre d’Ontariens, la première occasion de l’année de se livrer à des activités de plein air, ne se déroulera pas pour eux dans l’un ou l’autre des parcs habituellement ouverts aux campeurs.

En effet, au confinement de l’hiver a succédé le confinement de la pandémie et les gouvernements fédéral et provincial ont récemment annoncé que Parcs Canada et Parcs Ontario n’ouvriront pas leurs lieux de villégiature avant le 31 mai.

Ottawa a pris la décision de suspendre le camping, les services aux visiteurs, l’accès en voiture, les activités de groupe et autres événements, etc. jusqu’à nouvel ordre dans toutes les installations de Parcs Canada. Aucune réservation ne sera prise au moins jusqu’au 1er juin et celles existantes pour un séjour avant cette date seront annulées et entièrement remboursées.

Le gouvernement ontarien a emboîté le pas à son vis-à-vis fédéral en prolongeant la fermeture des parcs et réserves de conservation sous sa responsabilité. « Cette mesure concerne le camping motorisé, le camping en arrière-pays, l’hébergement avec toit, les activités quotidiennes, les points d’accès et tous les bâtiments publics », fait savoir un communiqué du 25 avril. Tout ce qui se rapporte à Parcs Ontario demeurera inaccessible jusqu’au 31 mai.

Par soucis d’équité, la politique de remboursement reflète celle du fédéral : « Les réservations pour les arrivées allant jusqu’à la date de prolongation de fermeture (inclusivement) seront automatiquement annulées et les détenteurs d’une réservation recevront un remboursement complet sans pénalité. Nous remboursons également sans pénalité les personnes qui souhaitent modifier ou annuler leur réservation de camping pour 2020, quelle que soit la date d’arrivée ».

Le Centre-Sud-Ouest ontarien compte plusieurs parcs. Sur le territoire du Métropolitain, on compte le parc urbain national de la Rouge et les parcs provinciaux de Darlington, Bronte Creek et Forks of the Credit.

Les visiter ne sera cependant pas pour tout de suite. Encore une fois, la pandémie aura eu raison de ce que la population tenait pour acquis. Le printemps est à l’eau et, cette fois, ce n’est pas la pluie qui est en cause. Ne reste donc plus aux Ontariens qu’à prendre leur mal en patience en attendant de meilleurs jours.

PHOTO – Le parc de la Rouge se trouve en banlieue de Toronto.