Forts de leur riche tradition de collaboration locale pour fournir des services de soutien communautaires aux personnes vulnérables, les partenaires de l’Équipe Santé Ontario (ESO) de York-Est et Durham-Nord ainsi que d’autres organismes locaux ont lancé un programme de soutien visant la prestation de services essentiels aux populations vulnérables des communautés de Markham, de Stouffville, de Thornhill, d’Uxbridge et de Brock.

En effet, les partenaires de l’ESO de York-Est et Durham-Nord et d’autres organismes ont uni leurs efforts pour créer un guichet unique de services à l’intention des membres les plus vulnérables de la communauté. Parmi les services offerts, citons les suivants : transport pour se rendre aux rendez-vous médicaux, vérification de la sécurité et du bien-être par téléphone, service social et counseling, soutien aux proches aidants, Popote roulante, cueillette et livraison d’épicerie et de produits de pharmacie, soutien à la personne et aide familiale. Il suffit de composer le 1 877 452-4287 pour obtenir ces services.

Les services sont offerts aux personnes âgées et aux autres personnes vulnérables. Il pourrait s’agir de personnes isolées; de personnes marginalisées placées en quarantaine ou en confinement, y compris des adultes et des familles; de patients qui viennent de sortir de l’hôpital ou de clients qui risquent d’être hospitalisés de nouveau; de personnes âgées qui tombent malades dans la communauté ou de proches aidants surchargés par les défis supplémentaires qu’ils doivent relever pour prendre soin d’êtres chers pendant qu’ils sont en confinement à la maison.

« Cette initiative de l’Équipe Santé Ontario facilite considérablement la tâche aux fournisseurs de soins primaires et aux patients, explique la Dre Emilie Lam, présidente du conseil consultatif sur les soins primaires de l’ESO de York-Est et Durham-Nord. En effet, au lieu d’essayer de déterminer vers quel organisme se tourner pour obtenir de l’aide, les clients bénéficient d’un simple point d’accès unique et coordonné qui leur permet d’être mis en rapport avec les services qu’il leur faut dans la communauté. »

Pour demander les services, les personnes vulnérables ou les proches aidants peuvent composer le 1 877 452-4287 ou aller au eyrndoht.covidresponse.ca/fr-ca. Un spécialiste de l’accueil évaluera la demande et adressera la personne aux organismes qui conviennent selon les besoins, la langue et le lieu de résidence du client. Les clients seront mis en rapport avec l’organisme en question en un jour ouvrable. Le site Web est également offert en français et en chinois afin d’élargir l’accès aux services. De plus, les services sont fournis en plusieurs langues. On pourrait exiger des frais modiques pour certains services.

Les organismes suivants participent à l’initiative : Société Alzheimer de la région de Durham; Société Alzheimer de la région de York, Centre de santé communautaire de Brock; Carefirst; CHATS – Community & Home Assistance to Seniors; Community Care Durham; Région de Durham; Entité 4; Krasman Centre; Services communautaires LOFT, Hôpital de Markham Stouffville, Région de York; SE Health et York Support Services Network.

« L’hôpital se fait un devoir de collaborer avec les partenaires et organismes locaux afin de s’assurer que les populations les plus vulnérables ont accès à l’aide et aux services dont elles ont besoin, précise Elena Pacheco, vice-présidente, Planification et transformation, et responsable de l’ESO à l’Hôpital de Markham Stouffville. Nous faisons preuve de solidarité dans notre lutte contre la COVID-19. En facilitant l’accès à des services essentiels pour les personnes dans le besoin pendant cette période difficile, nous aidons les personnes qui ne peuvent pas s’aider elles-mêmes tout en protégeant l’ensemble de la communauté et en permettant aux gens de rester à la maison et d’éviter les hospitalisations. »

« À CHATS, nous sommes heureux de faire partie de ce groupe divers d’organismes qui rendent les services essentiels facilement accessibles aux membres les plus vulnérables de nos communautés pendant la pandémie de COVID-19, affirme Christina Bisanz, directrice générale de CHATS. En cette période d’incertitude, les gens dépendent davantage de services de soutien communautaires fiables, ce qui fait de ce site un service indispensable. Nos spécialistes de l’accueil veilleront à ce que les personnes âgées vulnérables et leurs proches aidants soient mis en rapport avec les services qui répondront le mieux à leurs besoins en matière de soutien social, et ce, dans leur langue de choix. »

SOURCE : Christine Morrison, Entité 4