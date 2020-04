Le printemps sera marqué – vraisemblablement jusqu’à la fin – par les innombrables perturbations occasionnées par le coronavirus. En revanche, l’automne sera probablement, en grande partie du moins, caractérisé par un retour à la normal. La grande inconnue demeure donc l’été : à partir de quand pourra-t-on y délimiter un avant et un après-COVID?

La plupart des organismes ont décidé de ne pas prendre de chance et ont annulé ou reporté certaines activités estivales ou y ont été contraints par la Ville de Toronto. Le directeur général de Francophonie en Fête, Jacques Charrette, a ainsi dû renoncer à organiser un souper de homards avec croisière, une activité très courue qui, année après année, se déroulait au début du mois de juin. Même histoire du côté du Club canadien, dont les déjeuners-conférences mensuels sont suspendus jusqu’à nouvel ordre et dont le gala des Prix RelèveON est désormais prévu pour le 1er octobre.

Les concours régionaux d’Épelle-moi Canada initialement prévus pour la fin du mois de mars et le début d’avril ont été repoussés à des dates qui restent à déterminer. Le championnat national qui devait se tenir le 3 mai à Toronto est aussi reporté à une date ultérieure.

La liste des activités annulées se poursuit avec l’Alliance pour une Communauté Éducative Inclusive dont le concours de rédaction sur la diversité culturelle devait se conclure par une remise de prix le 27 juin prochain, soit à l’occasion de la Journée canadienne du multiculturalisme. Cependant, des mesures ont été prises pour souligner le mérite des participants ayant déjà soumis leurs productions à la date d’annulation. Ceux qui auraient des questions peuvent s’informer en envoyant un courriel à la coordinatrice du concours à l’adresse suivante: aline.kenou@aceicanada.org.

Par égard pour la santé et la sécurité de son public, de ses artistes et de son personnel dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 et des états d’urgence déclarés à l’échelle locale et provinciale, le WeeFestival a lui aussi pris une décision douloureuse mais nécessaire : l’annulation de tous ses événements prévus entre le 4 et le 24 mai. Le WeeFestival a pour mission de présenter des œuvres théâtrales et des performances inspirantes qui ont été créées expressément pour les enfants de 6 ans et moins et leurs familles. Certains spectacles de son programme actuel seront reprogrammés pour l’automne prochain et la sixième édition du festival est toujours prévue pour mai 2021.

Cela dit, d’autres organismes ont décidé de s’adapter afin de ne pas sombrer dans la léthargie. Les membres du Club canadien ne peuvent plus réseauter en personne mais qu’à cela ne tienne : l’organisme leur donne rendez-vous sur internet. En effet, un débat virtuel sur la relance économique et l’innovation mettra en présence Mona Fortier, ministre fédérale de la Prospérité de la classe moyenne et ministre associée des Finances, Caroline Mulroney, ministre des Affaires francophones et ministre des Transports, et un panel de quatre experts. Le débat sera animé par Étienne Fortin-Gauthier de ONFR+ et présenté le jeudi 21 mai de 11 h 45 à 13 h.

En date d’aujourd’hui (mercredi 29 avril), la Franco-Fête de Toronto n’est pas annulée. José Bertrand, directeur des opérations du Groupe Simoncic qui gère ce festival de musique prévu pour le début de juillet, a confirmé que son équipe attend la prochaine annonce de la Ville de Toronto relativement à la reprise des événements publics. On se souviendra que le maire John Tory avait annulé toutes les festivités et rassemblements jusqu’au 30 juin. Le Groupe Simoncic se dit prêt à présenter la Franco-Fête au Yonge-Dundas Square en juillet, si la possibilité se présente, ou plus tard durant l’année. Tous les scénarios sont présentement étudiés.

Les organismes font tous face au même problème : mettre sur pied une activité demande souvent des semaines, voire des mois. Or, avec la pandémie, tout peut changer du jour au lendemain. En espérant pouvoir, aussitôt que possible, tourner la page sur cette situation inconfortable, tous doivent faire des choix difficiles.