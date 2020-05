Pendant cette période de confinement liée à la lutte contre la crise sanitaire de la COVID-19, le Centre francophone du Grand Toronto (CFGT) continue son positionnement en tant qu’agent catalyseur de la communauté en mettant en place une série d’actes de compassion et de collaboration pour venir en aide aux plus vulnérables de la communauté.

Cette initiative, qui s’amorce le 1er mai sur tout le territoire du Grand Toronto, est le résultat d’une forte et synergique collaboration entre le CFGT, le restaurateur Guy Dongué et d’autres organismes de la communauté.

L’appui offert par le CFGT inclue entre autres la livraison de repas chauds et de denrées non périssables, les appels de courtoisie, des bons de nourriture et vitamines, l’accès aux différents services du CFGT, et la participation aux ateliers éducatifs et d’informations en ligne.

Pour être éligible à ce programme d’aide alimentaire, les personnes ou familles doivent remplir certaines conditions, soit la perte de revenus causée par la COVID-19, être non-éligible aux différentes aides gouvernementales, avoir 60 ans et plus et être isolée, être sans domicile fixe ou sans statut d’immigration légal au Canada. Cette aide d’urgence opérée dans la confidentialité est temporaire et sera disponible jusqu’à épuisement des ressources allouées.

Le CFGT est la porte d’entrée pour les francophones qui vivent dans la Grande région de Toronto ou qui viennent s’y installer. Le Centre offre des services variés à l’ensemble de la communauté francophone. Il applique son mandat en respectant la mission, la vision et les valeurs de l’organisme. Les services sont toujours ouverts et offerts en cette période de pandémie tout en respectant toutefois les normes de sécurité pour protéger les clients et les employés.

Pour accéder au formulaire d’inscription, veuillez consulter le site internet du Centre francophone : http://centrefranco.org/fr/ puis retourner le formulaire par courriel à aidealimentaire@centrefranco.org. Pour plus de renseignements, veuillez contacter par téléphone le 416 712-2652 pour la région de Mississauga, et le 647 333-5435 ou le 647 333-5568 pour Toronto.

SOURCE: Centre francophone du Grand Toronto