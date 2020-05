La floraison printanière des cerisiers est intimement associée à la culture japonaise. Ce n’est donc pas une surprise de découvrir que plusieurs de ces arbres, dans les parcs de Toronto, ont été offerts par l’ambassade du Japon. Dans la Ville reine, avec le retour du beau temps, on peut admirer leurs fleurs au parc Trinity Bellwoods et plus particulièrement au parc High Park, à proximité de l’étang Grenadier.

Cela fait des décennies que les Torontois affluent, en avril ou en mai, pour jeter un coup d’œil aux cerisiers en fleur. La tradition n’est pas près de s’éteindre mais elle subira un hiatus cette année. En effet, COVID-19 oblige, la Ville de Toronto a temporairement fermé High Park et est même allée jusqu’à clôturer Trinity Bellwoods afin d’éviter que des foules ne se forment au pied des arbres.

La Ville offre néanmoins une mince consolation à ceux qui attendaient ce spectacle de la nature : depuis le mercredi 29 avril, une caméra fixe retransmet en direct et en continue une prise de vue de High Park, plus précisément là où se trouvent les cerisiers. La « BloomCam » demeurera en fonction aussi longtemps que les cerisiers seront en fleur, ce qui ne dure généralement qu’une dizaine de jours. C’est sur la chaîne YouTube de la ville (nommée « thecityoftoronto ») que les internautes peuvent regarder ces arbres dans toute leur splendeur.

Évidemment, cette alternative n’a que peu à voir avec une véritable promenade dans un parc. Pour ceux qui seraient tentés de déjouer les règles en se faufilant dans un parc fermé, la Ville rappelle que les contrevenants s’exposent à une contravention de 750 $. L’amende maximale s’élève à 5000 $.

Le coronavirus aura donc eu raison d’une autre facette de la vie quotidienne. Ces restrictions, outre leur nécessité sur le plan sanitaire, ont également le mérite de rappeler à tous que les inconvénients et frustrations qui les accompagnent ne disparaîtront que si tout le monde respecte les consignes de sécurité à la lettre.

PHOTO (archives Le Métropolitain) – Les cerisiers japonais attirent normalement de nombreux promeneurs.