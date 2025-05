Christiane Beaupré

Chaque année, le Mois des musées met à l’honneur la richesse culturelle de l’Ontario et souligne l’apport essentiel de plus de 700 musées, galeries et sites patrimoniaux à la vie des communautés. En 2025, cet événement prend une résonance particulière puisqu’il marque son 25e anniversaire. Le thème retenu, À la découverte des musées de l’Ontario, invite le public à explorer la diversité des institutions muséales de la province et à redécouvrir leur rôle au sein d’une société en constante évolution.

Cette célébration s’inscrit en parallèle de la Journée internationale des musées, qui aura lieu le 18 mai. Sous le thème L’avenir des musées au sein des communautés en évolution constante, cette journée mondiale rappelle que les musées ne sont pas que des lieux de mémoire, mais des espaces vivants, ouverts au dialogue, à la recherche et à l’apprentissage tout au long de la vie. Ils favorisent la réflexion, stimulent la pensée critique et contribuent à tisser des liens entre les cultures. Le Mois des musées est également l’occasion idéale pour donner le coup d’envoi de la saison touristique estivale à Toronto.

Dans la Ville reine, plusieurs institutions incarnent cette mission éducative de manière innovante et inclusive. Le Musée Aga Khan, par exemple, est reconnu pour son travail de valorisation des civilisations musulmanes à travers l’art, l’histoire et les sciences. Ses expositions et conférences créent des ponts entre le passé et le présent, en s’adressant à un public aussi curieux que varié. L’entrée y sera gratuite lors de Portes ouvertes Ontario, les 24 et 25 mai, de 10 h à 17 h 30.

À Scarborough, le Musée communautaire documente les transformations sociales et culturelles d’un des quartiers les plus multiculturels du pays. Grâce à des projets participatifs, il invite les résidents à contribuer activement à la préservation de leur histoire collective. L’entrée est gratuite du mercredi au dimanche, de 11 h à 17 h.

Le Musée des beaux-arts de l’Ontario (AGO), situé au cœur de la ville, propose une vision dynamique de l’éducation artistique. Par ses visites guidées, ses ateliers et ses partenariats avec le milieu scolaire, il stimule la créativité et la réflexion. En mai, plusieurs expositions mettront à l’honneur des artistes issus de communautés historiquement marginalisées. L’AGO ouvre ses portes gratuitement le mercredi 7 mai.

Le Musée royal de l’Ontario (ROM) reste une référence en matière de vulgarisation scientifique. Il offre un vaste éventail d’expositions sur les dinosaures, les cultures autochtones, l’environnement et l’histoire. Ce mois-ci, le public pourra y voir des expositions comme De la profondeur de l’océan aux chefs-d’œuvre de la Renaissance et Auschwitz. Histoire et mémoire. Des événements spéciaux comme Dino Nite, le 23 mai, complètent la programmation.

Tout au long du mois, ces musées et bien d’autres proposeront des activités éducatives, des rencontres, des visites interactives et des occasions uniques de dialogue. À travers eux, c’est l’avenir du savoir, de la recherche et du vivre-ensemble qui se dessine.

Photo : Musée ROM