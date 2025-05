Olaïsha Francis

Fondée en 2019, la Communauté du Trille blanc (CTB) a été créée pour offrir un cadre de vie en français aux aînés de la région de York, au nord de Toronto. Ce projet a été lancé par un groupe de gens d’affaires et de visionnaires afin d’améliorer la qualité de vie des aînés francophones.

Grâce à un financement du ministère des Services aux aînés et de l’Accessibilité pour soutenir la mise en place du programme de centres de vie active pour personnes âgées (CVAPA), la CTB lance le programme « Village Vitalité » pour favoriser l’autonomie et le bien-être des aînés francophones et francophiles de la région de York.

Avec ce programme, les aînés pourront non seulement participer à des activités, mais aussi se maintenir en bonne santé et rester socialement connectés. Comme l’explique Lori-Ann Seward, directrice générale de la CTB, « avec cette initiative, nous souhaitons rompre l’isolement, promouvoir un mode de vie actif, renforcer le sentiment d’appartenance et offrir aux aînés des ressources concrètes pour continuer à contribuer activement à la société ».

Village Vitalité est conçu en plusieurs étapes. La première, financée pour 18 mois, comprend le lancement, la mise en œuvre des activités, des évaluations régulières et des ajustements au besoin. Ce programme est aussi évolutif. Certaines activités à succès pourront être prolongées. « Village Vitalité sert aussi de tremplin pour tester certains services et activités qui seront intégrés à terme dans notre centre de vie active et dans les différentes composantes du village », dit-elle.

Les activités proposées seront variées et adaptées aux besoins des aînés telles que le yoga, le tai-chi et des exercices de mise en forme légère. Il y a aussi des ateliers de bien-être, des séances de méditation, de gestion du stress et des conseils sur la nutrition.

Des activités culturelles et sociales seront aussi proposées : cafés-rencontres, après-midi musicaux, soirées cinéma en français et clubs de lecture. Les aînés pourront aussi suivre des formations numériques pour apprendre à utiliser les tablettes, ordinateurs et applications comme Zoom ou WhatsApp.

Enfin, des conférences seront organisées sur des thèmes importants pour les aînés tels que la santé mentale, les droits des personnes âgées, la retraite et la préparation aux soins de longue durée.

« Chaque activité est concue pour répondre aux besoins particuliers de chacun des participants. Cela permet d’offrir une expérience personnalisée à chaque aîné, quel que soit son profil. Les activités ont lieu à différents endroits dans la région de York alors que nous établissons des partenariats avec d’autres centres et foyers de personnes âgées, précise Lori-Ann Seward.

Le Village Vitalité est donc bien plus qu’un simple programme d’activités. Il offre aux aînés un environnement où, en plus d’améliorer leur santé physique et mentale, ils peuvent rester connectés à leur communauté.

Photo (Crédit CTB) : Les membres du Club amical du Trille blanc