Richard Caumartin

Le Club de lecture inclusif (CLIN) du Salon du livre de Toronto (SLT) invitait le public à une soirée littéraire en compagnie de l’autrice Claire Ménard-Roussy aux Centres d’Accueil Héritage le jeudi 1er mai. Les résidents de Place Saint-Laurent et quelques invités ont partagé un moment d’échange, de lecture, de dédicace et de découverte avec Mme Ménard-Roussy qui présentait son œuvre Un lourd prix à payer.

L’histoire de ce roman style policier se déroule après la Seconde Guerre mondiale, où une jeune famille néerlandaise débarque dans le canton de Glengarry, dans l’Est ontarien, pour se refaire une vie. Les Pays-Bas ont été dévastés pendant les cinq années de l’Occupation allemande et l’immigration au Canada leur ouvre une porte vers un avenir prometteur.

Ils s’installent et commencent à réaliser leur rêve dans ce pays de lait et de miel, mais tout n’est pas gagné. La disparition de leur fille viendra mettre fin à leur stabilité et à leur bonheur. Le village entier sera ébranlé et des vies seront changées par les événements qui vont s’y dérouler.

L’autrice a effectué des recherches approfondies sur l’agriculture dans la région de Glengarry et sur la participation de l’armée canadienne pour la libération des troupes néerlandaises à l’époque avant de se mettre à l’écriture du livre. Son roman à suspense a beaucoup plu et touché plusieurs participants à la rencontre littéraire.

L’animatrice de la soirée était la directrice générale du SLT, Eunice Boué. Après la prestation musicale au saxophone de la jeune auteure Sophia Leopold-Muresan, le mot de bienvenue et les présentations formelles, Mme Boué a invité Samuela Bielo, membre du CLIN, à chanter un extrait d’opéra qu’elle a écrit pour exprimer les émotions ressenties en lisant l’œuvre de l’autrice, visiblement très émue de cette initiative.

Puis, l’animatrice a demandé à des aînés des CAH de lire des extraits d’Un lourd prix à payer avant de procéder à l’entrevue « à la découverte de Claire Ménard-Roussy » par Florence Moreira. Cette dernière a fait une courte biographie de l’ancienne enseignante à la retraite qui a publié deux livres depuis 2019. Elle lui a demandé ce que le titre signifiait, le « prix de quoi, et pourquoi lourd à payer ?»

« Le titre donne l’impression, dès qu’on commence avec le prologue, qu’il s’agit d’une immigration et que les gens qui sont venus d’ailleurs paient un lourd prix pour se refaire une vie, explique-t-elle. Parce qu’ils ont laissé des gens qu’ils aimaient derrière, ils ont laissé une vie et ils recommencent à zéro. Donc, cela peut donner l’impression que c’est là que s’arrête le titre Un lourd prix à payer. »

L’autrice a expliqué qu’à cause du drame qui se produit dans le roman, il y a beaucoup de gens qui paient lourdement de ce qui se passe. « Prenons la famille Franz et Anna Dykstra, le père aboutit en prison sans raison (il est accusé d’avoir tué sa fille), la mère subit les conséquences de tous ces événements et accouche prématurément, au sixième mois, d’un enfant qui n’a pas beaucoup de chance et qui, finalement, perd la vie à cause de cela. Ils ont payé un très lourd prix! », ajoute Mme Ménard-Roussy.

Elle a mentionné avoir grandi dans le village de Lancaster dans le canton de Glengarry Sud où il y avait plusieurs familles néerlandaises qui sont venues s’établir après la guerre. Elles avaient été invitées par le gouvernement canadien et plusieurs avaient choisi de s’installer en Ontario.

Elle qualifie son livre de roman historique. « Je n’ai pas voulu écrire un roman policier mais ça l’est devenu à cause des événements qui s’y déroulent. J’y suis donc entrée et j’ai vu que ça correspondait à l’action. Mais toujours, j’essayais de comprendre les motivations. Pourquoi est-ce qu’un tel a dit cela? Pourquoi est-ce qu’un tel a fait cela? Comment se fait-il que cette enquête policière ait dérapé de cette façon? On se laisse entraîner dans l’action et on essaie de comprendre les motivations des gens », conclut-elle.

Bref, une rencontre très intéressante avec une autrice intense qui ne laisse rien au hasard lorsqu’elle effectue des recherches pour mieux cerner son thème, son sujet et ses personnages. Le livre Un lourd prix à payer est publié aux Éditions David.

Photo (Crédit : Richard Caumartin) : Florence Moreira (à gauche) et l’autrice Claire Ménard-Roussy