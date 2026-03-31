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Richard Caumartin

La Société d’histoire de Toronto vient d’annoncer les premières dates de ses historitours, le programme annuel de visites guidées qui débutera le dimanche 12 avril avec la visite de l’avenue Madison dans le quartier Annex. « Élégante vue son homogénéité, elle mériterait d’être désignée afin qu’elle ne soit jamais altérée », indique la présidente de l’organisme, Rolande Smith.

Située au centre-ville, c’est une avenue où les maisons de style Queen Anne lui donnent un aspect très homogène. Ce style architectural se retrouve uniquement dans la Ville reine. Construites à la fin du XIXe siècle, certaines maisons ont été dessinées par d’importants architectes torontois dont E.J. Lennox.

Le départ pour cette visite se fera à 14 h au coin nord-ouest de l’avenue Madison (une rue à l’est de Spadina) et de la rue Bloor Ouest (station de métro Spadina) et se terminera au coin de l’avenue Madison et de la rue Dupont (station de métro Dupont).

Puis le 18 avril, ce sera un retour au cimetière Park Lawn dans l’ouest de la ville, premier cimetière d’Etobicoke avec son histoire et ses tombeaux uniques. « Vous êtes invités à découvrir le lieu du dernier repos de gens connus et moins connus qui ont jalonné notre histoire. La recherche scientifique et médicale, le droit, le sport, le journalisme, une partie de l’histoire des quintuplées Dionne sont autant d’éléments dont il sera question lors de cette visite », mentionne Mme Smith qui sera accompagnée de Gyslaine Hunter pour cette activité. Le départ se fera à 13 h à l’entrée nord-est du cimetière.

« Historitours 2026 offrira au moins deux visites nouvelles pas mois, dont quelques-unes à « deux mouvements », c’est une à dire en deux parties. Il s’agit d’une session en salle où un thème architectural sera présenté via des diapositives et une présentation orale, puis une visite à l’extérieur pour montrer des exemples du style présenté. Moins de marche mais plus d’explication. Nous aurons au moins cinq nouveaux guides, ce qui prouve l’enthousiasme pour le programme. Le 16 mai, nous suivrons le cours de la Mud River, une rivière « ensevelie ». Puis nous nous rendrons au site du Fort Rouillé pour les journées Portes ouvertes de Toronto les 23 et 24 mai. En juin, plus loin vers l’ouest, nous profiterons des murales du village Islington et de l’auberge Montgomery, sans oublier une visite du quartier gai de Toronto », conclut la présidente. Pour plus de renseignements, visitez le sht.ca.

Photo : Une maison de style Queen Anne sur l’avenue Madison (Crédit : SHT)