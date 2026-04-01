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Alexia Grousson

En pleine Semaine de la Francophonie, Retraite active de Peel a réuni une cinquantaine de personnes au Centre Frank McKechnie pour une fête de la musique qui célèbre l’engagement artistique de ses aînés. L’activité a souligné une initiative amorcée l’automne dernier, lorsque l’organisme a enrichi sa programmation hebdomadaire en y intégrant des activités musicales variées telles que chant, danse et apprentissage instrumental.

Ce virage culturel a bénéficié d’une subvention du programme Nouveaux Horizons destiné à soutenir le mieux-être des aînés. Au-delà du simple loisir, ces ateliers poursuivent des objectifs essentiels : maintenir la santé physique et mentale, encourager l’autonomie et rompre l’isolement.

« Cette aide financière a contribué d’élargir l’offre d’activités, notamment avec l’apprentissage du ukulélé et du xylophone, la danse sociale et la création de la chorale Coup d’Chœur », explique la présidente de l’organisme, Lorraine Gondolfo.

La journée festive s’est ouverte sur une prestation immersive de musique africaine réunissant Amadou Kienou au balafon, accompagné de Sandy aux percussions et Siaka à la kora. En véritable passeur de traditions, l’artiste a invité le public à participer activement, entre rythmes et refrains, tout en partageant des éléments de la culture burkinabè. Il a aussi rappelé le rôle du griot, messager et gardien de la mémoire orale, auquel il s’identifie, avant de rendre hommage aux mères, qu’il a décrites comme « symbole de l’humanité, source de vie et repère universel ».

Les membres de Retraite active sont ensuite montés sur la scène pour démontrer les compétences acquises dans leurs ateliers. Après seulement sept leçons, les apprentis musiciens ont interprété plusieurs pièces au ukulélé et au xylophone, dont des classiques comme Au clair de la lune, Frère Jacques et Hallelujah. Leur prestation a été saluée par la remise de certificats, tandis que leur professeur, François Koh, recevait une orchidée en guise de reconnaissance pour son engagement.

La chorale Coup d’Chœur a poursuivi le programme dans une mise en scène sobre et symbolique, ses membres vêtus de noir et blanc, arborant un cœur rouge. Le répertoire, composé de chansons francophones, mauriciennes et créoles, a témoigné de la diversité culturelle du groupe et de son attachement à la langue française. Pour clôturer la journée, les aînés ont fait de la danse en ligne.

Pour les participants, l’expérience dépasse largement le cadre artistique. Pierre Geoffroy, membre de l’organisme, souligne l’importance de ces rencontres : il est précieux « de pouvoir vivre et s’exprimer en français, de retrouver des amis de longue date et de partager des moments enrichissants ». Il insiste aussi sur l’impact concret de la subvention, qui a révélé des talents insoupçonnés et encouragé une quinzaine de personnes à se réunir régulièrement pour pratiquer la musique. Lui-même s’initie au xylophone tout en jouant de l’harmonica.

Au-delà des performances, cette fête de la musique illustre le rôle central que peuvent jouer les arts dans l’épanouissement des aînés et dans le renforcement du tissu social.

Photo : Les apprentis musiciens ont reçu un certificat d’excellence. (Crédit : A. Grousson)