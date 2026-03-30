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Réunis au Collège Boréal, les principaux acteurs des médias francophones de Toronto ont dressé un constat lucide : face à la révolution numérique, aux défis économiques et à l’évolution des publics, leur avenir passe par l’adaptation, la collaboration et l’innovation.

Christiane Beaupré

Dans le cadre de la Semaine de la Francophonie, le Club canadien de Toronto a tenu, le mercredi 25 mars, un déjeuner-discussion au Collège Boréal. Le temps d’échange réunissait pour la première fois sur une même scène les principaux acteurs des médias francophones de Toronto. L’événement, qui affichait complet, a offert un espace privilégié de réflexion et d’échanges autour d’une question centrale : quel avenir pour les médias francophones?

Dans une ambiance conviviale propice au réseautage, les représentants de Radio-Canada (Jean-François Cochet), TFO (Xavier Brassard-Bédard), Le Métropolitain (Denis Poirier), L’Express (François Bergeron) et CHOQ-FM (Guillaume Lorin) ont partagé leurs perspectives sur les transformations profondes qui bouleversent leur industrie. Dès le départ, une question frappante a été posée : à quoi ressemblerait une communauté sans médias? Cette réflexion a permis de rappeler leur rôle essentiel comme vecteurs de mémoire collective et de cohésion sociale.

L’un des constats majeurs concerne l’accélération du virage numérique. Les habitudes de consommation de l’information ont profondément changé, obligeant les médias à aller à la rencontre des publics sur de multiples plateformes. Comme l’a souligné Xavier Brassard-Bédard, « on est passé d’un écosystème où la majorité des revenus publicitaires allait aux médias traditionnels à un modèle où près de 80 % se dirigent vers le numérique ». Cette réalité illustre l’ampleur du défi auquel font face les médias francophones, désormais en concurrence directe avec les géants du web.

Parallèlement, la question du modèle économique demeure préoccupante. La baisse des revenus publicitaires traditionnels, largement captés par les plateformes numériques, fragilise les médias locaux. Pour s’adapter, plusieurs acteurs misent sur la diversification de leurs sources de financement, que ce soit par les abonnements, les partenariats ou d’autres approches innovantes.

Un autre enjeu central concerne la représentation de la diversité francophone. À Toronto, la francophonie est plurielle et en constante évolution. Les intervenants ont reconnu qu’il reste du travail à faire pour refléter pleinement cette réalité, tant dans les contenus que dans les voix mises de l’avant. Cette capacité à représenter fidèlement la communauté apparaît comme essentielle pour assurer la pertinence des médias.

Les discussions ont également fait ressortir l’importance de l’information locale dans un contexte de mondialisation accrue. À cet égard, Denis Poirier a insisté sur la mission fondamentale des médias de proximité : « Notre priorité, c’est le contenu par rapport aux communautés qu’on dessert ». Il a ajouté que « les activités locales, c’est le numéro un », rappelant que ces médias jouent un rôle irremplaçable pour rendre visibles des réalités souvent absentes des grands réseaux.

Enfin, un consensus s’est dégagé autour de la nécessité de collaborer et d’innover. Dans un écosystème fragile, les médias francophones ont tout intérêt à unir leurs forces afin de renforcer leur impact collectif. L’innovation, qu’elle passe par les nouveaux formats ou par l’intégration réfléchie de technologies comme l’intelligence artificielle, est perçue comme essentielle pour assurer leur avenir.

En somme, ce moment de partage a mis en évidence que les médias francophones se trouvent à un tournant décisif. Entre transformation numérique, défis économiques et évolution des publics, ils doivent se réinventer pour continuer à jouer un rôle clé au sein de la francophonie ontarienne.

Photo : Les panélistes avec Alexis Maquin, directeur général du Club Canadien. – (Crédit : C. Beaupré)