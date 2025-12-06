Richard Caumartin

Le dimanche 30 novembre, de nombreux enfants des garderies du Cercle de l’amitié et leurs parents se sont rassemblés dans la salle communautaire de Notre Place à Mississauga pour la traditionnelle fête des enfants de l’organisme. Au programme : jeux, bricolage, caricatures, maïs soufflé à volonté, chants de Noël et la venue du père Noël.

L’atmosphère était à la fête alors que les employées des garderies, la directrice des opérations Lauraine Côté et quelques bénévoles ont accueilli les familles avec un sac-surprise pour tous les participants. Dès que les enfants sont entrés dans la salle communautaire de Notre Place, la majorité d’entre eux se sont dirigés vers l’immense jeu gonflable pour sauter et se rouler dans la structure.

Pendant ce temps, plusieurs ont préféré aller aux nombreuses tables de bricolage animées par les éducatrices des garderies. Les jeunes pouvaient aussi se faire peinturer le visage ou demander à l’artiste Dani Woods pour qu’elle fasse leur caricature. Cette dernière n’a pas chômé ce jour-là, avec une file d’attente où il y avait plus de parents que d’enfants pendant la durée de la fête.

Pour ajouter à l’atmosphère festive, la pianiste Anne Sophie Roy jouait en musique de fond des airs de Noël en attendant l’arrivée de celui que tous les petits attendaient avec impatience. Elle a aussi invité les plus vieux à chanter avec elle des chansons les plus connues du répertoire des Fêtes.

Après 90 minutes d’activités, les enfants ont commencé à crier à tue-tête « père Noël, père Noël » à l’invitation des bénévoles qui avaient entendu des pas derrière la porte qui mène à la scène de la salle communautaire.

Quelques minutes plus tard, comme par enchantement, le sympathique personnage du pôle Nord a fait son entrée sous les cris et applaudissements du jeune public, créant tout un émoi autour de lui. Parents et enfants ont profité de son passage au Cercle de l’amitié pour se faire prendre en photo et immortaliser ce moment magique en famille.

Photo : La salle communautaire était remplie d’activités pour les enfants.