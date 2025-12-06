Alexia Grousson

Le trio humoristique Les Chiclettes reprend la route avec un nouveau spectacle de fin d’année intitulé En attendant Noël. Neuf représentations sont prévues jusqu’au 20 décembre, dont un passage très attendu à Toronto, le 17 décembre à 20 h, au Palmerston Theatre.

Il s’agit déjà du quatrième spectacle pour le groupe, mais cette fois consacré à un univers inédit : le temps des Fêtes. « L’idée nous est venue du public qui nous a souvent réclamé un spectacle de Noël. Nous avons senti que c’était le bon moment pour explorer ce thème », explique Julie Kim, l’une des Chiclettes.

Le spectacle propose une succession de sketchs, de danses, de blagues et de moments musicaux inspirés des réalités festives. Certaines scènes aborderont, avec humour, les défis bien connus des rassemblements familiaux tels que l’accueil des invités aux multiples allergies alimentaires et l’objectif de satisfaire tout le monde. D’autres sujets plus délicats seront revisités.

Le public pourra également entendre un mélange de classiques du temps des Fêtes et de chansons originales composées par le groupe. L’ensemble promet une atmosphère énergique, joyeuse et rassembleuse.

Sur scène, trois grands panneaux reproduisent l’ambiance chaleureuse d’une cabane de bois, agrémentée d’un sapin illuminé, de cadeaux et d’autres symboles festifs. Les Chiclettes prévoient interagir avec le décor, conçu pour être à la fois ludique et spectaculaire.

« Si vous aimez rire, la musique et l’esprit des Fêtes, venez nous voir, lance Julie Kim. C’est un plaisir de retrouver notre public en cette période de l’année. Le temps des Fêtes apporte une énergie particulière : c’est chaleureux, rassembleur, rempli d’amour. Cela fait du bien à l’âme. Nous sommes très heureuses de revenir sur scène. Venez nous découvrir ou nous redécouvrir », conclut-elle.

Photo : courtoisie Les Chiclettes