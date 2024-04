Richard Caumartin

L’école secondaire Saint-Frère-André invitait le public, le jeudi 4 avril, pour la présentation de son troisième concert annuel de musique et de danse du Programme spécialisé en arts de Toronto (PSAT), une célébration de la fête de Pâques avec les élèves des ensembles musicaux des classes de musique de 7e, 10e et 12e années sous la direction des enseignants Andy Sharp, Henrique Coe et Élizabeth Dorion.

En début de soirée, le directeur artistique du PSAT, Billy Boulet, a souhaité la bienvenue aux nombreuses familles, parents et amis des élèves qui ont envahi l’auditorium de l’école pour l’événement. Il s’est souvenu des débuts de cette aventure.

« Le PSAT existe depuis 2015, dit-il. Le Programme s’est développé à l’époque où Saint-Frère-André recevait ses premières cohortes d’élèves et j’étais le seul enseignant de musique. Aujourd’hui, nous sommes reconnus comme étant l’une des rares écoles secondaires francophones qui se spécialisent dans les arts et les technologies dans le Centre-Sud, et nous avons maintenant trois enseignants de musique. »

Chaque année, des sorties et ateliers variés en lien avec les disciplines artistiques sont organisés pour que les jeunes puissent bénéficier des opportunités artistiques de passage à Toronto.

« La diversité que nous offre la ville de Toronto, laquelle réunit des artistes de partout dans le monde, se reflète sur nos élèves, explique M. Boulet. Que ce soit entre les murs de l’école ou partout en province, nos élèves vivent toutes sortes d’expériences extraordinaires en compagnie de leurs artistes-enseignants qui sont passionnés et motivés par l’idée de partager leur expérience en appuyant la création artistique et technologique des prochaines générations. »

Et cette passion s’est retrouvée sur la scène de l’auditorium lors du concert de Pâques. Les enseignants, autant que les élèves, étaient anxieux et excités au début du spectacle, et les adolescents avaient le sourire facile et beaucoup d’entrain ce soir-là, au grand plaisir de l’auditoire. L’amour de la musique et de la scène l’a emporté sur le trac, sur l’angoisse irraisonnée que les artistes éprouvent au moment de monter sur scène.

Présentée en deux parties, la soirée musicale proposait l’ensemble de jazz sous la direction d’Élizabeth Dorion Soucy, l’orchestre à vents sous la direction d’Henrique Coe, la chorale du PSAT et le spectacle du Café chantant présenté à North Bay au festival Quand ça nous chante en février dernier. De plus, il y a eu une prestation spéciale de la nouvelle chorale Gospel de Saint-Frère-André sous la direction d’Odia Nsenda, et une autre d’une troupe de danse très populaire auprès des élèves, Les choux dansants.

Ce concert a été un franc succès faisant la promotion des multiples talents artistiques de la relève et du succès du PSAT.

Les prochains rendez-vous seront le pique-nique organisé par le Conseil des parents le 31 mai, une dernière occasion cette année de voir les ensembles de musique, et la comédie musicale Excalibur, un spectacle haut en couleur, du 1er au 6 juin.

Photo : Une centaine d’élèves et d’enseignants du Programme spécialisé en arts de Toronto à l’école Saint-Frère-André ont participé avec beaucoup d’enthousiasme à leur concert de Pâques.