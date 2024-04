Christiane Beaupré

Au Canada, le bénévolat est profondément enraciné dans la culture. Selon Statistique Canada, environ 44 % des Canadiens âgés de 15 ans et plus avaient consacré du temps à des activités bénévoles en 2022, ce qui équivaut à près de 13,8 millions de personnes. En Ontario, cette proportion était encore plus élevée, avec presque une personne sur deux (47 %) qui s’engageait bénévolement. Sur son site, Bénévoles Canada rappelle que la Semaine de l’action bénévole (SAB) 2024 a pour but de « rendre hommage aux 24 millions de bénévoles canadiens ».

Ces chiffres démontrent l’ampleur de l’impact positif que le bénévolat a sur la société canadienne. Que ce soit en offrant leur temps dans des banques alimentaires, en aidant les personnes âgées à se rendre à leurs rendez-vous médicaux, en contribuant à des événements ou en s’associant à des activités communautaires etc., les bénévoles jouent un rôle crucial dans le tissu social de leur région.

Du 14 au 20 avril 2024, le Canada célèbre la Semaine de l’action bénévole (SAB), un moment dédié à reconnaître et à honorer l’engagement désintéressé de milliers de Canadiens qui donnent de leur temps et de leur énergie pour aider les autres.

Dans le grand Toronto, plusieurs événements sont organisés pour célébrer la SAB. Des conférences, des séances de sensibilisation ou des ateliers sont habituellement prévus pour inspirer davantage de personnes à s’impliquer bénévolement. Organismes communautaires, associations culturelles et autres mettront davantage en avant le travail de leurs bénévoles et sensibiliseront leurs clientèles respectives à l’importance de la contribution de ceux qui donnent de leur temps pour un organisme ou une cause qui leur est chère.

À l’extérieur de la région de la capitale ontarienne, des actions similaires sont entreprises. Ainsi, dans le Sud-Ouest, des événements de reconnaissance rendent hommage aux bénévoles locaux qui font une différence dans leur communauté. Des campagnes de sensibilisation sont également lancées pour encourager davantage de personnes à s’impliquer bénévolement, mettant en avant le thème de cette année : « Ça compte toujours ».

Impact du bénévolat

C’est un fait, les organismes communautaires et les associations à but non lucratif dépendent largement du travail bénévole pour fonctionner efficacement. Sans l’aide précieuse de ces volontaires dévoués, de nombreuses organisations seraient incapables d’offrir les services essentiels dont bénéficient les membres de la communauté.

Le bénévolat contribue non seulement à répondre aux besoins pratiques des communautés, mais il crée également un sentiment d’appartenance et de solidarité. En s’impliquant activement dans des projets qui leur tiennent à cœur, les bénévoles renforcent les liens sociaux et favorisent un environnement où chacun se sent soutenu et valorisé.

La Semaine de l’action bénévole est l’occasion idéale de reconnaître et de célébrer l’engagement désintéressé de milliers de bénévoles à travers le Canada, notamment à Toronto et dans le sud-ouest de l’Ontario. Alors que le thème de cette année – Ça compte toujours – souligne l’importance continue du bénévolat, il est crucial de reconnaître que chaque geste, peu importe sa taille, a un impact significatif sur les communautés qu’il touche. En soutenant et en encourageant le bénévolat, nous contribuons à créer un avenir plus solidaire et plus prospère pour tous.

Photo : archives L’Action. Au cours de la Semaine de l’action bénévole 2023, le Carrefour communautaire francophone de London avait rendu hommage à ses bénévoles dans le cadre d’un gala.