La députée Dawn Gallagher Murphy a rencontré l’équipe de l’Association des francophones de la région de York (AFRY) à Newmarket le mercredi 3 avril pour annoncer un octroi du Fonds pour les communautés résilientes de 200 000 $ provenant de la Fondation Trillium de l’Ontario (FTO). Cette subvention servira à évaluer le développement d’entreprises sociales et à élargir les services. Le projet renforcera la capacité de l’AFRY à servir la communauté francophone de la région qu’elle dessert.

« Ce financement marque un moment transformateur pour notre communauté francophone. Il dote l’AFRY des moyens d’améliorer ses programmes innovants pour accroître sa présence et diversifier ses services, a déclaré Dawn Murphy Gallagher, députée de Newmarket-Aurora. Nous nous engageons à investir dans des projets qui renforcent la richesse culturelle et consolident le pilier de nos communautés. »

Grâce à cette subvention, l’AFRY procédera à une planification stratégique et à des études de faisabilité pour garantir la durabilité à long terme de ses programmes en langue française tels que les garderies et les camps d’été qui sont appréciés par la clientèle francophone de la région de York.

« Nous sommes incroyablement reconnaissants pour le soutien de la FTO qui nous permet de croître et de mieux servir la communauté francophone, confirme Alain Beaudoin, président-directeur général de l’AFRY. Cette subvention est essentielle pour soutenir nos efforts et élargir notre portée. »

L’AFRY dessert la région de York depuis plus de 30 ans et joue un rôle crucial dans l’offre de services essentiels à la communauté francophone et la promotion de la culture et de la langue françaises à travers ses programmes et services.

« Les organisations à but non lucratif de la province offrent des programmes qui font la différence, indique Neil Lumsden, ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport. C’est pourquoi le financement que mon Ministère offre par le biais de la FTO est si important. »

Source : AFRY