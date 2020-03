Les corps avalés, la plus récente œuvre de Virginie Brunelle, chorégraphe et danseuse, sera présentée en grande première à Toronto les 3 et 4 avril prochain au centre Harbourfront. Ce spectacle de danse contemporaine dure un peu plus d’une heure et met l’accent sur les relations de pouvoir, les inégalités et l’agitation sociale sans oublier la résilience et l’espoir qui se manifestent toujours au milieu du chaos. Avec sur scène huit danseurs énergiques et expérimentés, cette chorégraphie a séduit le public montréalais plus tôt cette année et promet une expérience toute aussi fascinante aux Torontois. Les danses seront accompagnées par la musique du quatuor Molinari.

CRÉDIT PHOTO : Raphaël Ouellet