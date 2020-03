Dans le cadre des festivités entourant le 25e anniversaire d’Oasis Centre des femmes prévues pour le 8 mai prochain, l’organisme a célébré la Journée internationale des femmes avec une soirée intitulée « Café retrouvailles » le vendredi 6 mars au Watershed de Toronto.

Julia Ballerio-Dupé

Le but de cette activité était de reconnaître le rôle joué par les femmes dans l’édification d’Oasis en 1995, et de permettre à plusieurs d’entre elles de retrouver des anciens membres du conseil d’administration, employées, bénévoles et prestataires de services.

« Avec aujourd’hui 20 employées et plus de 3000 femmes accompagnées, nous avons de quoi être fières », lance d’entrée de jeu Julia Ballerio-Dupé, la présidente d’Oasis. Elle a remercié toutes celles présentes ce soir-là pour leurs efforts qui ont contribué aux succès de l’organisme. Les dirigeantes veulent maintenant informer, éduquer et recruter les femmes de la nouvelle génération. C’est du moins le souhait lancé par la directrice générale de l’organisme, Dada Gasirabo, qui œuvre pour Oasis depuis 23 ans déjà. Pendant que des photos souvenirs défilaient sur un écran près du lutrin où les discours avaient lieu, Mme Gasirabo a annoncé que le slogan du 25e anniversaire était « Plus fortes ensemble depuis 25 ans ».

Dada Gasirabo

Parmi les pionnières s’étant déplacées pour l’événement, Olga Lambert a brièvement décrit comment elle a été recrutée à l’époque des premiers jours de l’organisme par deux femmes fortes et convaincues de la nécessité d’offrir des services d’accompagnement aux femmes francophones victimes de violence à Toronto. Une histoire qui sera publiée dans une édition spéciale du journal Le Métropolitain suite aux festivités du 25e anniversaire d’Oasis prochainement. Mme Lambert en a aussi profité pour lancer un défi aux employées et bénévoles d’Oasis pour la suite des choses : « Aller chercher les jeunes filles pour les amener à l’une de vos activités de formation et de sensibilisation pour qu’elles s’impliquent également à cette cause et pour éduquer les autres jeunes femmes ».

Puis avant de se régaler d’un buffet préparé pour l’occasion, Darline Noel, a lu un poème qui sera publié en entier lors des festivités en mai. La caricaturiste Dani Woods était sur place pour dessiner au fusain la caricature de toutes celles qui le désiraient. Puis sur des panneaux de la salle, les participantes ont écrit de courts messages pour décrire en peu de mots ce qu’elles souhaitent pour la suite des choses, ou ce qu’Oasis représente pour elles afin de souligner à leur façon l’anniversaire de l’organisme. Un gâteau a été servi et les invitées ont terminé la fête en dansant.

Une soirée intime et chaleureuse qui aura permis à plusieurs de se retrouver et de revivre des moments clés de l’histoire d’Oasis Centre des femmes.

PHOTO: Les participantes ont passé de bons moments ensemble.