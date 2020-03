OTTAWA – Les Canadiens qui ne peuvent se présenter au travail à cause de l’épidémie de coronavirus auront des prestations d’assurance-emploi dès le premier jour de leur « chômage », sans délai de carence.

C’est là une des mesures annoncées mercredi matin par le premier ministre Justin Trudeau pour faire face à l’impact économique de la propagation de la COVID-19.

Le gouvernement fédéral crée, par ailleurs, un fonds de plus d’un milliard de dollars pour répondre à cette épidémie. Cela inclut 275 millions $ pour la recherche, y compris la quête pour un vaccin. Un total de 200 millions $ paiera pour les responsabilités fédérales en matière de santé, y compris les besoins des communautés autochtones.

Un total de 500 millions $ sera transféré aux provinces et aux territoires afin de les aider à répondre aux besoins en matière de santé. Les sommes seront distribuées dans « les proportions habituelles », a confirmé M. Trudeau.

« À tous les premiers ministres provinciaux et à tous les Canadiens, notre gouvernement est là pour vous. Nous allons faire en sorte que vous ayez tout ce dont vous avez besoin », a insisté M. Trudeau, accompagné de quatre de ses ministres et de l’administratrice en chef de la santé publique pour l’occasion.

Au dernier décompte, il y avait 94 cas confirmés au Canada, dont sept au Québec. Lundi, un premier décès lié au virus a été rapporté au pays.

Comme le problème est mondial, Ottawa a également prévu 50 millions $ pour venir en aide aux pays étrangers qui ont des difficultés à gérer la situation.

En bonne position malgré tout

Tout en qualifiant la situation actuelle de « sérieuse », M. Trudeau estime que le Canada s’en tire plutôt bien, pour autant que les Canadiens continuent de suivre les précautions nécessaires.

« Nous avons la chance, au Canada, de pouvoir aider à protéger nos propres familles et nos concitoyens en changeant nos comportements de façon délibérée et réfléchie pour se garder en santé et c’est exactement ce que nous recommandons aux Canadiens de faire », a-t-il dit.

Ses ministres et lui ont ajouté que le gouvernement fédéral se prépare quand même pour « toute éventualité ».

Le ministre des Finances, Bill Morneau, a assuré que le système bancaire au pays est robuste et qu’il est en contact constant avec les banques. Mais le fédéral est prêt à intervenir au besoin.

« Nous sommes prêts et avons de multiples mesures pour soutenir les entreprises et les gens si cette situation prend de l’ampleur, ce que nous anticipons dans certains secteurs », a-t-il précisé.

Un impact sur le budget

Il reste à voir comment l’évolution de la COVID-19 au pays affectera le budget fédéral, dont la date n’a toujours pas été annoncée.

Selon le président du Conseil du Trésor Jean-Yves Duclos, il y aura « presque certainement » des mesures supplémentaires annoncées dans le budget pour contrer les effets du virus sur la santé et l’économie, entre autres.

Questionné au sujet du déficit, qui risque de se creuser, M. Trudeau a répondu que le Canada dispose d’une « bonne marge de manœuvre » pour les situations d’urgence comme celles-ci.

