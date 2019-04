Le dimanche 31 mars s’est tenu Les contes du vent, un spectacle pour enfants qui fusionne musique, instruments à vent et interactivité avec le public.

Sur le thème du vent, ce spectacle créé en 2011 et mis en scène par Pierre Labbé, est composé de deux contes traditionnels : Le commencement du monde, un conte autochtone spirituel, et Les trois nœuds, venu tout droit de Norvège. « J’ai adapté les contes pour qu’ils collent plus à la musique que j’ai créée », confie M. Labbé.

Assis sagement dans leurs fauteuils, enfants et parents écoutent les consignes qui leur sont données par le conteur. Ce dernier n’est pas venu à Toronto les mains vides. Il a entre autres apporté dans sa valise cymbales, « roches magiques », appeaux – qui imitent le bruit des oiseaux – joués tout au long du spectacle par les enfants.

Avant de commencer, les bambins ont même droit à un test. « Frappe plus au centre de la cymbale. Plus fort, plus fort », lance M. Labbé à l’un d’entre eux. Une répétition qui fait rire les enfants qui se prennent tout de suite au jeu. « Ça crée un son global dans le conte. Le public crée certaines des atmosphères », confie-t-il.

La lumière s’éteint et M. Labbé commence un morceau de flûte sublime. Le public est silencieux et attentif. Les enfants adorent. Puis, vient le moment tant attendu de leur participation. Aidés de leurs parents, les enfants donnent tout. Cette expérience fut magique pour les petits qui ont passé un après-midi extraordinaire.

Ce spectacle participatif a vraiment permis aux jeunes de s’amuser et de jouer avec différents instruments. Qui sait, cela donnera peut-être à certains l’envie de commencer une carrière de musicien.

PHOTO: Le conteur Pierre Labbé