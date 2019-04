Les Français et les Canadiens se sont réunis pour commémorer le 102e anniversaire de la bataille de la crête de Vimy devant le cénotaphe de l’ancien Hôtel de ville de Toronto. Cette bataille qui a vu les soldats canadiens combattre en France en avril 1917 est, pour certains, un événement fondateur de l’histoire du pays.

Organisé depuis 2008 par l’Union des Français de l’Étranger (UFE), cet événement a pris de l’ampleur au fil des années. « Nous avons commencé avec sept personnes. Puis cela a grandi avec l’association Français du monde, la Toronto French School (TFS), la Gendarmerie royale et un détachement de soldats », a constaté Gérard Poupée, organisateur de la cérémonie. Il ajoute « Nous faisons cette cérémonie pour ne pas oublier. Je me suis dit que la France avait une dette envers le Canada et qu’il fallait démontrer qu’on n’oublierait jamais. »

Au cours de cette cérémonie, des dignitaires – dont le consul général de France Marc Trouyet et le colonel Richard Williams de la Fondation Vimy – ont rendu hommage aux soldats tombés lors de la bataille de Vimy. Le poème In Flanders Fields (Au champ d’honneur) a été également récité par un élève du Lycée français. Quatre élèves de la TFS ont lu un le discours historique.

Les élèves de l’ensemble à vent de la TFS accompagné de l’orchestre du 7e régiment ont rythmé l’événement de musique avec la Marche de Vimy ainsi que les hymnes nationaux du Canada et de la France. « Pour ces jeunes, jouer avec un orchestre fut extraordinaire », a souligné M. Poupée.

Joanne Sutherland était présente pour rendre hommage à son père James Ross Sutherland du 44e bataillon du Manitoba, qui fut gravement blessé lors de la bataille de Vimy. « Cela signifie beaucoup que la France fasse ce service aujourd’hui. Ce fut une cérémonie remplie d’émotions. Je suis extrêmement reconnaissante de pouvoir participer à cet événement », a-t-elle indiqué après la commémoration. Mme Sutherland assiste chaque année à cette cérémonie et est allée à Vimy de nombreuses fois.

Les dignitaires présents ont déposé des gerbes de fleurs devant le monument.

Un bel hommage aux soldats canadiens morts à Vimy!

PHOTO: Des élèves de la TFS accompagnés des musiciens du 7e régiment