Les « historitours » de la Société d’histoire de Toronto (SHT) font partie depuis longtemps de l’offre culturelle destinée aux francophones de la Ville reine. Le retour au calendrier de ces visites guidées de lieux caractéristiques du passé et de l’identité de la capitale provinciale constitue un signe sûr du retour du beau temps puisque bon nombre de ces rendez-vous à saveur historique se déroulent à l’extérieur.

Il faudra cependant attendre jusqu’au 25 et 26 mai pour participer au premier des historitours, alors que la SHT conviera les francophones à se réunir à la Scadding Cabin, sur le terrain de l’Exposition nationale canadienne, pour un après-midi consacré à la Nouvelle-France et aux mets traditionnels que les visiteurs pourront goûter. La seconde sortie printanière, le 9 juin, servira de prétexte pour célébrer les 35 ans de la SHT puisqu’un pique-nique au parc Étienne-Brûlé conclura une visite aux abords de la rivière Humber, que l’organisme avait contribué à faire désigner comme Rivière du Patrimoine canadien.

Cinq historitours se tiendront durant l’été. Le 30 juin, la visite de la Nécropole, sur la rue Winchester, sera l’occasion de se pencher sur la vie de personnages peu connus mais non moins fascinants. Le 7 juillet, le Bentway, un grand espace public situé sous l’autoroute Gardiner, constituera un bon exemple d’aménagement urbain livré à l’examen des participants. Le 28 juillet, une balade à l’East Bayfront sera le moment idéal pour voir comment Toronto met en valeur son accès au lac Ontario. Le 25 août, une visite du quartier de Port Credit permettra de synthétiser des siècles d’histoire locale. Puis, le 8 septembre, les participants seront invités non pas à marcher mais à pagayer, puisque c’est en canoë ou en kayak que tous vogueront sur la rivière Humber.

L’automne compte aussi son lot de visites. Puisque Toronto ne s’arrête pas de vivre avec le coucher du soleil, la SHT entreprendra, le 29 septembre, de faire découvrir les West Don Lands le temps d’une marche en soirée, alors que l’illumination nocturne de ce développement lui donne une toute autre allure. Le 27 octobre, l’organisme invite exceptionnellement ses fidèles à le suivre à Brantford, près de Hamilton, pour une randonnée dans le parc naturel Souharissen et une visite du Centre autochtone aménagé dans un ancien pensionnat. Pour conclure, le 10 novembre, la SHT fera un saut dans le présent pour visiter deux bâtiments, une activité qui donnera lieu à une conversation approfondie sur l’approche et le style des architectes Norman Foster, Günter Behnisch et Stefan Behnisch.

Avec un tel programme, la SHT peut se vanter de faire voyager les francophones de Toronto d’une époque à l’autre et d’une culture à l’autre.

PHOTO: Le pont de la route Old Mill sur la rivière Humber dans Toronto