Yao était à l’honneur le vendredi 5 avril à l’Alliance française avec un 5 à 7 suivi d’un concert qui a fait salle comble dans le théâtre Spadina. Fort de ses huit nominations aux Prix Trille Or 2019 et du Prix Coup de foudre reçu lors de l’édition 2018 de Contact ontarois, le chanteur a sillonné toute la province depuis janvier avec son album Lapsus.

Sorti en 2016, cet opus réunissant des sons pop, groovy et funk met en exergue le talent de compositeur et de parolier du musicien. Yao est, sans conteste, un chanteur à texte. Il joue avec les mots et crée de véritables poèmes comme la chanson Étrange absurdité qu’il chante a capella.

Cependant, ce n’est pas le seul talent du musicien. Il sait mettre l’ambiance lors de ses concerts. Sur scène, il danse, fait des blagues, parle au public et s’éclate. Il sort même de scène et parcours les allées du théâtre. C’est beau à voir. Le public embarque comme jamais.

Son énergie est communicative et certains spectateurs se lèvent sur certaines chansons telle Échec et mat, tapent des mains et reprennent en chœur le refrain. Il a aussi fait ressentir aux spectateurs une émotion forte sur des titres tels que Rêve d’enfant et Parle-moi.

Avec sa voix grave et envoûtante, le chanteur d’origine ivoirienne vivant aujourd’hui à Ottawa a vraiment su entraîner le public dans son univers. Yao a impressionné avec son talent et ses 21 titres chantés.

« Ce soir, je vais essayer de vous faire sourire, de vous faire rire. Je vais essayer de vous faire danser, de vous faire pleurer. Mais une chose est sûre, c’est qu’on va s’amuser », lance-t-il en ouverture de son concert. Pari tenu pour Yao. Le public a vécu un véritable feu roulant d’émotions. Le spectateur sort du concert ému et touché par le talent de ce musicien. Une véritable pépite de la scène franco-ontarienne!