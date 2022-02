Après avoir subi pendant deux ans, comme l’ensemble du milieu artistique, les perturbations liées à la COVID-19, les Chiclettes sont enfin de retour sur scène dans le cadre d’une tournée! Les membres du célèbre trio franco-ontarien ont entrepris de visiter 10 communautés aux quatre coins de l’Ontario et, le 28 février, elles seront à l’Alliance française de Toronto.

Cette tournée s’inscrit dans le cadre du 10e anniversaire de la formation. En fait, c’est en 2020 que les Chiclettes ont passé le cap de la décennie, mais les interdits gouvernementaux ont entravé l’organisation d’un événement qui puisse souligner de façon significative cet important jalon.

« C’est un spectacle plus actuel avec une approche vintage », explique Julie Kim Beaudry qui, avec Nathalie Nadon et Geneviève Cholette, complète les Chiclettes. Sans se réinventer de A à Z, la formation a néanmoins revampé son esthétique et ses harmonies, jugeant avoir fait le tour des années 1940. Leur prestation se colore désormais des influences propres aux années 1950 et 1960, sans toutefois s’y confiner. Et surtout, ce sont bien souvent des thèmes universels ayant des échos d’hier à aujourd’hui qui sont abordés sous le couvert de l’humour.

Celui-ci est on ne peut plus présent. Les spectacles des Chiclettes ont toujours fait une place à la comédie, mais le concept a été cette fois retravaillé. Le trio se livrera à des interactions avec le public et l’utilisation d’une trame sonore permet désormais l’inclusion d’une dizaine de personnages.

Ce nouveau spectacle comprend huit chansons, quelques jingles et est divisé en six blocs, ou saynètes. « Il y a quand même une histoire, mais les blocs peuvent se tenir tout seuls », précise Geneviève Cholette.

Autre nouveauté, la trame sonore comprend aussi la musique du spectacle. Comme l’expliquent Mmes Beaudry et Cholette, les Chiclettes étaient auparavant accompagnées sur scène par un pianiste et un contrebassiste, mais l’utilisation d’un enregistrement a permis l’inclusion d’une plus grande gamme d’instruments tout en étant plus pratique et économique.

La musique est née en bonne partie de la créativité de Julie Kim Beaudry tandis que les paroles et la chorégraphie sont l’oeuvre de Geneviève Cholette. De son côté, Nathalie Nadon s’est occupée des dialogues des saynètes.

« Après 12 ans, la machine est bien huilée, on se connaît tellement bien que j’écris des répliques spécifiquement pour Geneviève parce que je le sais qu’elle va puncher et faire rire le public à mort, explique d’ailleurs Mme Nadon par voie de communiqué. Julie Kim connaît tellement bien nos voix que les mélodies et les harmonies semblent s’apprendre en un rien de temps. »

Les Chiclettes avaient prévu sortir un album avant la pandémie, mais celui-ci sera finalement offert au public cette année. Les Franco-Ontariens en ont néanmoins eu un avant-goût avec la sortie de la chanson Sérieux? Bravo! l’automne dernier, dont le titre est d’ailleurs celui de leur nouveau spectacle qui promet d’être électrisant!