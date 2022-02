Le 1er février marque le début du moment annuel qui souligne l’héritage et l’histoire des Noirs au Canada. Cette année, le thème est En février et en tout temps : Célébrons l’histoire des communautés noires aujourd’hui et tous les jours.

Le Mois de l’histoire des Noirs est l’occasion d’honorer les contributions énormes que des personnes noires ont apportées et continuent d’apporter dans tous les secteurs de la société. Il s’agit de célébrer la résilience, l’innovation et la détermination à œuvrer pour un Canada plus inclusif et diversifié.

La présence au Canada des personnes noires et leurs communautés remonte au début des années 1600 avec l’arrivée du navigateur et interprète Mathieu Da Costa. Depuis, les communautés noires ont contribué à façonner l’identité canadienne sans, pour autant, être reconnues ou célébrées.

Historique

C’est en 1978 que la Ontario Black History Society (OBHS) est créée. Ses fondateurs, dont le Dr Daniel G. Hill et Wilson O. Brooks, présentent une pétition à la Ville de Toronto pour que le mois de février soit officiellement proclamé Mois de l’histoire des Noirs. L’année suivante, la toute première proclamation canadienne est publiée dans la capitale ontarienne.

En 1988, la Nouvelle-Écosse est la première province à célébrer le MHN.

Quelques années plus tard, une pétition par rapport à l’inauguration officielle du MHN touche Jean Augustine, première Canadienne noire élue au Parlement. Elle propose une motion à la Chambre des communes qui est adoptée à l’unanimité en 1995.

À l’heure actuelle, les festivités sont autant un mouvement d’art et d’expression qu’un mouvement politique. Les artistes de tout genre s’assemblent pour créer des œuvres collaboratrices.

Le Toronto Black Film Festival, qui se déroule cette année du 16 au 21 février avec ses visionnements en ligne, inclut une sélection de films en français, dont Noir comme mon art de Nkosi Phanord et Nous ne trahirons pas le poème de Matthieu Pierre-Canel pour n’en nommer que quelques-uns.

L’Office national du film du Canada (ONF) propose plusieurs activités en ligne pour célébrer le MHN et qui mettent l’accent sur « la santé et le bien-être chez les communautés noires ».

Coproduit par Hispaniola Productions et l’ONF, Apatrides, film primé de Michèle Stephenson, est présenté gratuitement en première sur le site de l’ONF. Il raconte la profondeur d’une haine raciale et de l’oppression institutionnalisée qui divisent Haïti et la République dominicaine.

Au total, l’ONF présentera 26 films pour mettre en valeur le Mois de l’histoire des Noirs.

PHOTO (crédit: L’Encyclopédie canadienne) – Jean Augustine, première Canadienne noire élue au Parlement fédéral