Les Chiclettes, en collaboration avec la Fondation franco-ontarienne, sont fières de remettre la bourse d’études #JEMAIME au montant de 1500 $ à Valérie Villeneuve de Marathon, dans le nord de l’Ontario.

Valérie est une fière francophone née à Chapleau d’une famille exogame. À 12 ans, elle déménage dans la petite communauté de Marathon, sur le bord du lac Supérieur où elle complète ses études secondaires en français.

Après quelques années passées au Québec et en Nouvelle-Écosse, Valérie revient s’installer à Marathon avec ses deux enfants et y travaille comme enseignante « non légalement qualifiée » depuis 2018. Valérie est inscrite à l’Université de l’Ontario français pour entamer son baccalauréat en éducation.

Il faudra trouver l’équilibre entre vie de famille, études et boulot mais Mme Villeneuve se dit prête à relever le défi et anticipe déjà les retombées positives personnelles, professionnelles et financières sur sa vie et celle de sa communauté.

« J’ai complété un baccalauréat en géographie à l’université Carleton à Ottawa mais je n’avais pas trouvé à cette époque la confiance de poursuivre mon éducation postsecondaire en français. Depuis mon retour à Marathon, j’embrasse ma communauté. Je suis maintenant fière de moi et de ma capacité linguistique qui me permet d’être une source d’inspiration pour mes enfants et mes élèves, raconte la lauréate.

« Valérie est la candidate idéale parce qu’elle contribue activement à sa communauté. Vivre comme francophone dans une situation minoritaire prend beaucoup de courage et elle souhaite donner l’exemple à d’autres femmes qui ne trouvent pas toujours la confiance de s’impliquer en français dans leur communauté », expliquent les membres du jury.

Le Fonds « #Jemaime » est le 55e au sein de la Fondation franco-ontarienne et, avec le concours des généreux donateurs de la Fondation, Les Chiclettes sont en mesure d’appuyer des femmes qui souhaitent aborder un nouveau chapitre de leur vie, soit une formation postsecondaire à la hauteur de leurs ambitions!

Les Chiclettes ont reçu 12 candidatures de femmes extraordinaires de tous les horizons et de toutes les régions de l’Ontario. Comme chaque année, Les Chiclettes ont fait appel à un jury composé de quatre femmes de l’Ontario pour évaluer les demandes.

Source : Les Chiclettes

Photo : Valérie Villeneuve