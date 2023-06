Plus de 2300 finissants du Collège La Cité ont reçu un baccalauréat, un diplôme ou un certificat lors de sept cérémonies tenues du 13 au 15 juin au Studio du pavillon Excentricité du campus principal d’Ottawa.

« Quelle fierté de souligner la réussite, la persévérance, la détermination et les efforts soutenus de nos diplômés qui ont, malgré les obstacles et les défis, poursuivi leur cheminement académique jusqu’à l’obtention de leur diplôme; l’aboutissement d’un rêve pour plusieurs, a clamé haut et fort Lise Bourgeois, présidente-directrice générale de La Cité.

« Nous sommes heureux d’avoir accompagné notre communauté de diplômés 2023 tout au long de son parcours au Collège afin qu’elle développe ses talents et ses compétences et qu’elle soit bien préparée à répondre aux besoins du marché du travail. Ces diplômés sont non seulement notre relève, mais de futurs leaders dont l’impact sera positif dans nos communautés. »

La Cité se distingue des autres collèges par le Profil des Compétences Cité du diplômé qui représente les fins éducatives adoptées par son conseil d’administration. Le Collège s’engage ainsi à évaluer quatre compétences spécifiques recherchées par les employeurs : la créativité, l’esprit d’entreprise et d’initiative, l’engagement et la capacité bilingue. Les étudiants peuvent atteindre trois niveaux pour chaque compétence : le niveau Exposition, le niveau Intégration et le niveau Transformation. Cette année, 37 diplômés ont reçu des galons et un certificat, symboles d’une reconnaissance officielle, pour l’atteinte du plus haut niveau d’acquisition de l’une ou l’autre des quatre Compétences Cité.

« Les Compétences Cité, uniques à La Cité, sont une valeur ajoutée au diplôme et permettent non seulement à notre cohorte de finissants de se démarquer face aux diplômés des autres établissements postsecondaires, mais aussi de mettre en lumière tous ses talents afin d’être prête à relever les défis de demain », a déclaré Lynn Casimiro, vice-présidente à l’Enseignement et à la Réussite scolaire.

En plus d’obtenir leur diplôme, d’autres étudiants ont reçu une distinction. Jessica Bertrand, diplômée du programme Techniques de travail social, a obtenu la prestigieuse médaille académique de la gouverneure générale attribuée à un étudiant à temps plein ayant obtenu les meilleurs résultats scolaires dans un programme dont la durée minimale est de deux ans.

Source : La Cité