Richard Caumartin

Le Bureau du Québec à Toronto (BQT) a convié la communauté francophone à son événement présenté à l’occasion de la Fête nationale québécoise et du 50e anniversaire de l’organisme, le 20 juin, en présence de son ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie, Jean-François Roberge.

Réception Québec a eu lieu au Koerner Hall avec des membres du corps consulaire et de nombreux dignitaires, dont l’adjointe parlementaire à la ministre des Affaires francophones, Natalia Kusendova-Bashta.

La cheffe de poste du BQT, Catherine Tadros, a d’entrée de jeu souhaité la bienvenue aux invités. « J’ai effectué quelques recherches et, pour replacer notre anniversaire dans son contexte, l’année de la création de notre bureau, en1973, est l’année du début de la construction de la Tour CN. Nous sommes donc là depuis plus longtemps que ce bâtiment emblématique qui définit l’horizon de Toronto, précise Mme Tadros.

« En creusant un peu pour trouver d’autres événements importants qui se sont produits cette année-là, j’ai découvert qu’il y avait peut-être quelque chose d’encore plus important sur le plan historique pour cette foule : 1973, les Canadiens de Montréal remportent la Coupe Stanley! Blague à part, 50 ans, c’est un anniversaire important et l’équipe du BQT voulait le souligner. »

Elle a expliqué qu’au cours de la dernière année, son équipe a effectué des recherches d’archives, avec l’aide de deux stagiaires, et réalisé des entrevues avec plusieurs personnes qui ont été directement impliquées dans l’histoire du BQT, y compris bon nombre de ses anciens dirigeants.

« Nous avons l’honneur d’avoir avec nous ce soir le premier délégué général du Québec à Toronto de 1977 à 1981, François Lebrun, ainsi que Ghislain Beaudin, chef de poste par intérim de 2006 à 2007, ajoute-t-elle. Une chose que nous avons découverte au cours de nos recherches, c’est que même si, en 50 ans, le Québec a eu 11 premiers ministres, issus de trois partis politiques différents, la mission et le mandat du BQT sont restés les mêmes : aider le Québec à établir des liens avec l’Ontario et les autres provinces et territoires situés à l’ouest du Québec. »

Elle a rappelé que c’est sous la gouverne de Robert Bourassa, en 1973, que le premier Bureau du Québec au Canada a ouvert ses portes à Toronto. « Au début, il y avait juste un conseiller, Thomas Moorse, et une employée dont le mandat était essentiellement économique. Avec le temps, d’autres mandats se sont ajoutés, dont les relations interprovinciales et le tourisme, et l’équipe a grossi. Ensuite, sous M. Lebrun, l’équipe a diversifié ses services pour inclure également le développement culturel et le développement des relations avec les communautés francophones. Claire Thivierge, qui est avec nous ce soir, a dirigé le premier bureau d’information Québec, un bureau qui était essentiel à l’époque pour aider les Québécois en Ontario, et transmettre de l’information touristique à ceux qui voulaient nous visiter, en cette ère qui a précédé l’internet. »

Elle a conclu en remerciant ses partenaires et commanditaires pour cette grande fête, ainsi que son équipe « dynamique » pour le travail accompli en cette année du cinquantenaire. Puis, elle a présenté une vidéo du premier ministre François Legault.

Ensuite, le ministre Jean-François Roberge a parlé du rôle important que jouait le BQT non seulement à Toronto mais aussi dans l’Ouest du pays. Il a aussi souligné fièrement qu’en plus du 50e anniversaire du BQT, les Québécois fêtent le 75e anniversaire du drapeau du Québec cette année. Il a conclu en félicitant l’équipe du BQT pour ce 50e anniversaire et a demandé à l’auditoire de lever son verre avec lui pour l’occasion.

Les organisateurs de Soirée Québec ont ensuite procédé à la coupe du gâteau d’anniversaire avant d’en servir aux quelque 300 personnes présentes. Tout autour de la vaste salle, des stations de nourriture, bouchées diverses, fromages, desserts et autres condiments ont permis aux invités de se régaler. Pour divertir ces invités, les artistes de Flip Fabrique, une compagnie de cirque basée à Québec, ont présenté divers numéros avec beaucoup d’habileté.

Dans un coin vitré du Koerner Hall, les participants pouvaient faire un voyage dans les plus belles régions du Québec grâce à des lunettes de réalité virtuelle mises à leur disposition. Une façon originale de promouvoir le tourisme dans la Belle Province.

Photo : Jean-François Roberge et Catherine Tadros coupent le gâteau.