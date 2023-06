Jean-François Gérard

Le Collège Boréal proposera deux nouvelles formations francophones en sciences infirmières à partir de la rentrée 2024. Les campus de Sudbury, dans le moyen-nord de l’Ontario, où réside une importante communauté de francopohones, et de Toronto accueilleront chacun une cohorte de 16 étudiants. Ce baccalauréat autonome dure quatre ans et permet donc de devenir infirmières ou infirmiers autorisés.

Validées par le gouvernement provincial, ces nouvelles formations médicales doivent répondre à un double objectif : donner plus de possibilités aux francophones de se former près de chez eux dans leur langue maternelle et contribuer à garantir que les communautés francophones de la province bénéficient des soins dont elles ont besoin.

Outre ce nouveau programme de baccalauréat en sciences infirmières, le gouvernement provincial finance également 70 places supplémentaires en soins infirmiers auxiliaires au Collège Boréal pour l’année 2023-2024, pour un montant allant jusqu’à 630 000 $.

« Ce nouveau baccalauréat en Sciences infirmières représente une étape logique dans l’élargissement d’une offre de programmes postsecondaires en français, dans le nord et le centre-sud-ouest de l’Ontario », se réjouit Daniel Giroux, président du Collège Boréal. Il espère que son établissement contribuera ainsi « à résorber, dans le domaine de la santé, la pénurie d’une main-d’œuvre hautement qualifiée capable de répondre dans les deux langues officielles ».

La ministre des Affaires francophones Caroline Mulroney estime qu’avec ce nouveau programme, la Province « réaffirme son engagement à établir dans le domaine de la santé une main-d’œuvre francophone résiliente et en croissance ». Une manière, selon la ministre, de continuer à « soutenir les efforts du gouvernement visant à procurer aux francophones un meilleur accès aux services et des soins pertinents dans la langue de leur choix ».

La ministre des Collèges et Universités Jill Dunlop ajoute que la mesure « répond au besoin urgent d’accroître l’effectif en soins infirmiers en Ontario tout en proposant de nouvelles possibilités d’éducation postsecondaire en français ».

Enfin, Sylvia Jones, vice-première ministre et ministre de la Santé rappelle que « cette expansion importante est un autre volet de notre plan visant à faire bénéficier la population des soins dont elle a besoin, au moment voulu ». Et donc si possible en français pour les populations qui le demandent à Toronto et Sudbury.

Selon la province, plus de 60 000 nouveaux membres du personnel infirmier et près de 8000 nouveaux médecins se sont inscrits pour travailler en Ontario depuis 2018. L’année 2022 a enregistré un nombre record de nouveaux inscrits.

Photo : Caroline Mulroney, ministre des Affaires francophones