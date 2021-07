La Société des loteries et des jeux de l’Ontario (OLG) et ses fournisseurs de services de jeu sont heureux d’accueillir de nouveau les clients et les employés dans les casinos et les centres de jeu de bienfaisance partout en Ontario dans le cadre de la troisième phase du plan de déconfinement provincial.

La santé et la sécurité des clients, des employés et des communautés d’accueil d’un établissement de jeu demeurent, comme toujours, une priorité pour OLG et ses fournisseurs de services alors que ces établissements de jeu commencent à reprendre leurs activités après tant de mois.

« OLG est heureuse de voir les populaires établissements de jeu de la province rouvrir pour offrir aux Ontariens d’âge adulte un divertissement de calibre international, des options de restauration et d’autres commodités dans un environnement sûr et sécuritaire, a affirmé Duncan Hannay, président-directeur général d’OLG. En partenariat avec nos fournisseurs de services, OLG est fière de contribuer à la réouverture de l’économie en ayant comme priorité absolue la santé et la sécurité. »

Tous les bénéfices des jeux sont réinvestis dans la qualité de vie en Ontario, notamment les secteurs de la santé, de l’éducation et de l’infrastructure communautaire. Les casinos et les centres de jeu de bienfaisance créent également des emplois dans la région, permettent d’obtenir des investissements en capital, aident les organismes de bienfaisance locaux et donnent lieu à des paiements aux municipalités concernées.

La réouverture de ces établissements de jeu est soumise à des mesures de sécurité renforcées telles que :

Limiter la capacité à un maximum de 50 % à l’intérieur et de 75 % à l’extérieur tout en maintenant les exigences d’éloignement physique;

Exiger que tous les employés et les invités portent un couvre-visage à l’intérieur;

Adopter le port d’un couvre-visage à certains lieux publics extérieurs;

Suivre le protocole de dépistage en posant des questions aux invités sur leur santé à l’entrée de l’établissement;

Placer des stations pour se désinfecter les mains partout dans l’établissement de jeu;

Offrir un nettoyage et un assainissement rehaussé;

Installer des panneaux en plexiglas entre les employés et les clients.

Ces exigences sont conformes aux directives des autorités de santé publique provinciales et fédérales.

Pour les casinos et les centres de jeu de bienfaisance, la réouverture est conditionnelle à l’adoption d’un plan de sécurité qui est examiné par les autorités de la santé publique régionales et soumis à l’organisme de réglementation, la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario (CAJO). Les dates de réouverture des casinos et des centres de jeu de bienfaisance sont fixées et communiquées par chaque fournisseur de services.

Veuillez communiquer avec le casino ou les centres de jeu de bienfaisance les plus proches de chez vous pour obtenir plus de renseignements sur la réouverture et les exigences en matière de santé et de sécurité.