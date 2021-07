C’est un jeudi estival. Il fait chaud et, pour quelques familles torontoises et des alentours, c’est le moment idéal de se retrouver au parc avec leurs enfants pour quelques heures de plaisir en groupe.

Olivia Lismont et Nadia Elfilali, deux éducatrices accréditées des centres ON y va à l’école Gabrielle-Roy et à l’Académie Alexandre Dumas sont les animatrices fougueuses qui organisent des activités en français pour les jeunes de 0 à 6 ans.

« Nous avons maintenant trois centres ON y va qui opèrent dans la région de Toronto », affirme Mme Lismont, visiblement très enthousiaste par cette nouvelle. Elle et sa collègue Nadia, originaire d’un autre centre, font maintenant équipe et sont passées au virtuel durant la pandémie.

Pendant l’été, les rencontres sont en ligne les lundi et mercredi pour le Cercle de la chanson et passent à l’extérieur les mardi et jeudi en alternance au parc Riverdale et au parc Morningside.

« Aujourd’hui, nous avons bricolé des boules de graines pour les oiseaux et nous les avons accrochées aux arbres. Ensuite, nous sommes allés faire un tour à la ferme et à la pataugeoire », expliquent les animatrices, en ajoutant que les rencontres se poursuivent tout au long de l’été.

Les centres pour l’enfant et la famille ON y va offrent aux jeunes une occasion de participer à des programmes d’apprentissage menés par l’enquête, le jeu et l’exploration, dans un environnement stimulant et entièrement francophone.

« Les activités sont en français, mais on accueille chaleureusement les familles francophiles, les parents ou tuteurs anglophones ou unilingues. Tous sont les bienvenus », assure Mme Lismont.

Les parents et tuteurs peuvent ainsi recevoir du soutien et des conseils, tisser de nouvelles relations interpersonnelles, et y trouver tout un réseau de ressources.

Pour y participer, il suffit de s’inscrire en envoyant un message à l’une des adresses suivantes : lismonto@csviamonde.ca ou elfilalin@csviamonde.ca.

PHOTO – Une rencontre amicale et en français pour les jeunes enfants.