Les membres du conseil d’administration de l’AMDT ont reçu la visite du nouveau Consul général du Royaume du Maroc, Rachid Zein, le 4 juin. Plusieurs sujets et enjeux touchant la communauté marocaine ont été discutés lors de cette rencontre qui s’est tenue dans les locaux de l’organisme.

Cette visite marquait l’inauguration du nouveau centre communautaire marocain situé au 1033, avenue McNicoll à Toronto. M. Zein est le premier diplomate à rendre visite à l’Association marocaine en cette période de COVID-19.

Rappelons que le nouveau Consulat du royaume du Maroc ouvrira ses portes prochainement dans la capitale ontarienne pour améliorer les prestations consulaires en faveur de la communauté marocaine établie en Ontario et dans l’Ouest canadien.

Une subvention bien appréciée

L’Association marocaine de Toronto (AMDT) vient de recevoir une subvention de 20 000 $ dans le cadre du programme Fonds de secours des organismes à but non lucratif de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO).

Ce montant permettra à l’AMDT de faire face aux défis particuliers qu’apporte la pandémie. Dans cette perspective, les fonds serviront à compenser la perte de revenus autonomes liée à la COVID-19. Ils couvriront ainsi une partie des frais du loyer, de l’équipement de protection personnelle et les coûts d’adaptation et de sécurisation nécessaires à la réouverture des bureaux de l’organisme, de même que les frais d’assurances et les dépenses de services publics pour la période allant du 15 juin au 15 décembre 2021.

Le programme Fonds de secours vise à gérer la redistribution du fonds d’un million de dollars afin de fournir des contributions non remboursables d’un maximum de 50 000 $ pour appuyer directement les coûts uniques associés aux conséquences économiques qu’impose la pandémie de la COVID-19.

Autre nouvelle

L’AMDT annonce l’arrivée de Laila Fateh au sein de son conseil d’administration. Mme Fateh a travaillé comme consultante en comportement auprès des enfants ayant des besoins spéciaux et a encadré aussi des étudiants du programme des techniques d’éducation spécialisée. De plus, elle compte plusieurs années d’expérience comme facilitatrice et animatrice d’ateliers de formation.

PHOTO – Le Consul général du Royaume du Maroc, Rachid Zein (5e de gauche), en compagnie de membres de l’AMDT, lors de sa visite dans les nouveaux locaux de l’organisme.