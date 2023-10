Richard Caumartin

L’Entité 4 a tenu son assemblée générale annuelle (AGA) en mode virtuelle en juin dernier. Fabien Hébert, président de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario, a ouvert la rencontre qui a réuni une quarantaine de représentants de la communauté francophone, d’organismes et de partenaires du système de santé.

La directrice générale de l’Entité 4, Oureye Seck, a présenté le rapport d’activités de la dernière année financière. Parmi les points saillants, la Soirée réseautage : À votre santé! tenue au Centre communautaire d’Aurora en février. Rassemblant un auditoire d’une centaine de participants, cet événement a réuni six professionnels de la santé pour un panel de discussion portant sur les enjeux, les défis et les pistes de solutions liées à l’offre des services de santé en français. Tom Mrakas, maire d’Aurora, Fabien Hébert et Natalia Kusendova, adjointe parlementaire à la ministre des Affaires francophones de l’Ontario, y ont participé.

Le 4 mars, l’Entité 4 a organisé un atelier des leaders communautaires francophones sur l’engagement communautaire en vue du renforcement de l’accès de la communauté aux services de santé en français dans la région de York. L’activité a été réalisée en collaboration avec le Centre de santé communautaire Black Creek et les organismes communautaires francophones.

Toujours en mars, Oureye Seck a fait un portrait des trois dernières années de la sous-utilisation des lits francophones au foyer Bendale Acres lors du forum organisé par la Fédération des aînés et des retraités francophones de l’Ontario et l’Entité 3. Elle a présenté quelques chiffres clés concernant l’occupation des lits priorisés pour les francophones au Pavillon Omer Deslauriers de Bendale Acres, ainsi que la collaboration de l’Entité 4 avec son équipe pour surmonter les défis liés à la prestation de services de santé en français.

Dans le cadre de sa collaboration avec le foyer de soins de longue durée Bendale Acres, l’équipe de l’Entité 4 a visité le site où elle a rencontré et interagi avec les résidents francophones, le personnel ainsi que l’équipe de direction. Le Pavillon Omer Deslauriers compte 37 lits priorisés pour les francophones. Les deux équipes de l’Entité ont eu la possibilité de discuter des stratégies pour s’assurer que les lits destinés aux francophones soient utilisés de façon optimale.

Finalement, le 28 juillet, l’Entité 4 a participé à une table de discussion sur les défis de la communauté francophone à Barrie et Innisfil animée par les députées Natalia Kusendova et Andrea Khanjin.

À l’issue de l’AGA, le conseil d’administration a élu les membres de son comité de direction, soit

Narjiss Lazrak (présidente), Mireille Huneault (vice-présidente), Mylène Feytout-Eward (trésorière) et Saveria Caruso (secrétaire). L’élection a également confirmé la nomination de Myriam Innocent comme administratrice de l’Entité 4.

Le nouveau conseil d’administration a exprimé sa gratitude envers Yves Lévesque, président sortant, pour « son leadership et ses conseils avisés au cours des neuf dernières années. Sous sa direction, l’Entité 4 a pu avancer de manière significative et bénéficier d’une orientation éclairée. »

Photo : En mars, la directrice générale, Oureye Seck, a fait une intervention lors d’un forum sur les enjeux et perspectives des soins de longue durée pour les francophones dans le grand Toronto.