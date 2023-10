Jean-François Gérard

De plus en plus de services et des financements en hausse. Le Centre francophone du Grand Toronto (CFGT) a tenu son assemblée générale pour l’année 2022-2023 dans un contexte positif le lundi 18 septembre. L’organisme qui aide les francophones de l’agglomération dans leur langue natale à naviguer dans les administrations et défendre leurs droits a servi 50 000 clients lors de l’année écoulée. Un total à comparer avec les dernières données de Statistiques Canada, selon lesquelles 141 445 personnes parlaient français à la maison dans le Grand Toronto (2,3 % de la population).

Avec ses équipes variées, la panoplie de services du CFGT comprend entre autres la Santé (3632 personnes, 15 604 rendez-vous), l’appui au logement (211 clients), l’Emploi (1717 participants à des webinaires), l’Immigration (2795 francophones accueillis à l’aéroport Pearson et 32 505 anglophones ou allophones), l’accompagnement juridique (1211 personnes et 95 % de réussite) ou l’aide à la Santé mentale (1379 personnes et 784 entre 0 et 17 ans).

Ses services et donc ses dépenses (16 907 millions $) ont donc augmenté de 22 %, mais ses financements sont en hausse de 3,4 millions $, dont 1,7 M $ par les services d’Immigration Canada. La structure génère donc un excédent de 137 000 $.

Concernant l’Immigration, la vice-présidente à l’aide juridique, l’avocate Aïssa Nauthoo a souligné que le CFGT est « le seul organisme qui propose ce continuum », avec des services qui recouvrent le pré-départ, l’accueil et enfin l’intégration sur place.

Réélu au conseil d’administration, le président Aliou Sene a répété son « réel plaisir » à appuyer les équipes. « On fera tout pour continuer à défendre les intérêts de la communauté francophone », dit-il. Il a aussi pointé que son conseil d’administration a une parité hommes-femmes et réussit à « relever le défi 50/30 » du gouvernement fédéral puisqu’également plus d’un tiers des membres « s’auto-définissent comme racisés ».

La député provinciale France Gélinas (NPD), présente avec son homologue Chris Glover, a souligné que le CFGT incarne « la force du mouvement francophone », avec des services « des nouveau-nés aux aînés ». « On vous en doit gros », conclut-elle.

Le CFGT a également décidé d’un don de 10 000 $ pour aider les victimes du séisme au Maroc. À long terme, le Centre francophone aimerait développer des logements abordables, en marge de l’offre de Centres d’accueil Héritage, réservé aux aînés.

Photo (Jean-François Gérard) : La directrice générale Florence Ngenzebuhoro (au micro) et des membres de son équipe,