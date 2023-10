Richard Caumartin

Le conseil d’administration de l’Entité 3 présentait son rapport 2022-2023 intitulé Un engagement envers la communauté francophone et des partenariats stratégiques pour l’optimisation de l’offre et de la demande actives de services de santé en français dans le cadre de son assemblée générale annuelle et virtuel le 21 septembre.

Après le mot de bienvenue du président Patrick Padja, Sean Court, sous-ministre adjoint au ministère des Soins de longue durée, et Donna Kline, directrice des communications et de l’engagement à Santé Ontario, se sont adresser aux membres de l’Assemblée.

Puis, le directeur général de l’organisme, Constant Ouapo, et M. Padja ont présenté le rapport annuel.

« Notre mission envers la communauté francophone du Grand Toronto reste primordiale. Malgré les circonstances difficiles, nous avons maintenu notre engagement sans faille. Maintenant que nous sortons de cette période éprouvante, nous devons renforcer nos liens et faire preuve de créativité pour relever les nouveaux défis », lance le président de l’Entité 3 au début de son allocution.

Pour l’équipe de l’Entité 3 et son directeur général, la coordination et la collaboration sont essentielles dans leur travail de planification des services de santé en français.

« Localement, nous avons collaboré étroitement avec diverses parties prenantes, notamment le ministère de la Santé, le ministère des Affaires francophones, Santé Ontario, Soins à domicile et en milieu communautaire, la communauté francophone elle-même, les fournisseurs de services et les instituts de recherche, précise M. Ouapo.

« Notre engagement s’est particulièrement concentré sur l’équilibre entre l’offre active et la demande actives de services de santé en français, en accordant une attention particulière aux soins aux aînés. »

L’équipe de l’Entité 3 a travaillé en étroite collaboration avec le Groupe d’Action des aînés francophones de Peel, un modèle d’optimisation de l’engagement communautaire pour les services de santé en français. Ensemble, ils ont identifié les besoins particuliers des aînés, facilité la communication avec les fournisseurs de services et les décideurs du système de santé pour la mise en œuvre de mesures concrètes en faveur d’une offre active de services de santé en français pour les aînés de Peel.

Les bons coups

« Nous avons également soutenu Bennett Village à Georgetown dans son projet de création de 32 lits de soins de longue durée francophones. De même, nous avons appuyé le projet de Partners Community Health pour des soins de longue durée de 632 lits, en veillant à ce que la dimension francophone soit intégrée.

Un forum sur les soins de longue durée et à domicile en milieu communautaire, organisé avec la Fédération des aînés et des retraités francophones de l’Ontario, a également permis de renforcer notre collaboration pour une plus grande efficacité dans nos efforts en faveur des services de santé en français pour les aînés francophones.

« Ces exemples parmi tant d’autres démontrent notre engagement ferme envers un système de santé local plus inclusif et plus équitable pour notre communauté. La francophonie ontarienne s’est diversifiée et il est crucial que toutes les parties prenantes continuent de soutenir les efforts de l’Entité 3 dans le Grand Toronto pour rendre l’équité et l’inclusion en santé une réalité pour chaque francophone et francophile, sans distinction d’origine, de couleur de peau ou d’orientation sexuelle », conclut Constant Ouapo.

Au cours de la dernière année, les trois priorités de l’organisme, alignées avec celles de Santé Ontario, étaient la réduction des iniquités en santé, la transformation des soins centrés sur la personne et l’amélioration des soins cliniques ainsi que l’excellence des services. Le défi est d’atteindre un équilibre entre l’offre et la demande actives. Selon le rapport déposé par l’Entité 3 lors de l’AGA, « la dynamique de planification des services de santé en français se trouve enfermée dans un cercle vicieux, caractérisé d’une part par la réticence des fournisseurs qui ne perçoivent pas l’intérêt d’offrir des services que les bénéficiaires ne demandent pas et d’autre part, par l’hésitation des francophones à demander des services qui ne sont pas disponibles ».

Pour en sortir, l’organisme a mis en place diverses initiatives d’engagement communautaire pour informer et éduquer la population sur ses droits en matière de services de santé en français.

Photo : L’équipe de l’Entité 3 (archives Le Métropolitain)