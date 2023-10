Le Conseil de la coopération de l’Ontario (CCO), une organisation majeure de la province depuis 1964, a annoncé le 20 septembre une transformation importante par l’adoption d’un nouveau nom et d’une nouvelle image de marque : Impact ON. Ce changement est le reflet d’une évolution stratégique qui permettra à Impact ON de mieux répondre aux besoins changeants de la société ontarienne tout en continuant à promouvoir les expertises franco-ontariennes en coopération.

Impact ON demeure fidèle à l’esprit de coopération et d’unité qui a fait la renommée du CCO, tout en étant une dénomination qui correspond mieux au travail contemporain de l’organisation. Impact ON se fixe pour mission de transformer positivement l’Ontario en encourageant l’innovation, en renforçant les communautés et en autonomisant les individus. Cette mission se concrétisera à travers une série d’initiatives ambitieuses visant à aborder les défis actuels et futurs de la province.

Impact ON s’engage à collaborer avec les personnes, les entreprises, les organisations et les gouvernements à tous les niveaux pour créer un monde meilleur, plus équitable et plus durable. La nouvelle identité incarne cette promesse : chaque action entreprise aura un impact mesurable sur le développement des communautés.

Les membres et partenaires actuels du Conseil de la coopération de l’Ontario continueront à jouer un rôle essentiel au sein d’Impact ON. Leur engagement et leur expertise sont la pierre angulaire du travail de l’organisation et ils continueront à rester engagés au-delà de cette transition historique.

Un nouveau site web

Un tout nouveau site Web a été lancé : www.impact-on.com. Ce site sera un hub central pour toutes les informations concernant Impact ON, les projets en cours, les tendances et les façons de s’engager.

Source : CCO

Photo : Logo Impact ON